Jogo Shkëndija x Milan AO VIVO hoje pelos playoffs da Uefa Europa League 2017/18

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida a ser disputada no estádio Telekom Arena, em Skopje, na Macedônia. Tem horário marcado para às 15h45 (de Brasília).

O árbitro será István Kovács, da Romênia.

Provável escalação do Milan: Storari; Bonucci, Zapata e Romagnoli; Calabria, Zanellato, Locatelli, José Mauri e Antonelli; André Silva e Cutrone. Técnico: Vincenzo Montella

Provável escalação do Shkëndija: Zahov; Todorovski, Bejtulai, Cuculi e Celikovic; Alimi, Totre; Junior, Hasani e Radeski; Ibraimi. Técnico: Qatip Osmani

A partida de hoje será na Telekom Arena, estádio com capacidade para 52.652 pessoas e recebeu há algumas semanas a Supercopa da Europa com vitória do Real Madrid sobre o Manchester United por 2 a 1. Provavelmente teremos casa cheia para receber o Milan.

Por isso, o treinador deve dar chance a vários jogadores da base como: Calabria, Locatelli e Zanellato.

Montella, por sua vez, poupará diversos titulares que sequer viajaram para a Macedônia como: Donnarumma; Mateo Musacchio, Andrea Conti, Ricardo Rodríguez e Hakan Çalhanoglu. Machucados: Montolivo, Bonaventura e Biglia também estão fora.

Hassani e Ibraimi foram poupados na partida do campeonato local e estão mais do que confirmados no time titular.

Qatip Osmani não terá problemas para escalar o Shkëndija, já que os principais jogadores estão à disposição do treinador.

FIQUE DE OLHO: Patrick Cutrone, atacante do Milan: O centroavante de 19 anos segue sendo a grande surpresa da equipe se reforço muito na atual janela de transferências. Já são quatro gols e uma assistência, considerando amistosos e jogos oficiais nesse começo de temporada.

FIQUE DE OLHO: Ferhan Hassani, atacante do Shkëndija: O camisa 10 é a principal arma do time macedônio para fazer uma partida de honra, já que a classificação é praticamente impossível. O jogador foi inclusive poupado na última partida do campeonato local para estar em perfeitas condições nesse jogo.

O treinador do Milan, Vincenzo Montella, afirmou que irá usar a partida para testar uma nova formação tática e também que irá promover o famoso rodízio na escalação com várias caras novas na equipe titular: "Eu gostaria de realizar um rodízio científico. Pra gente, amanhã, teremos um teste importante de um novo sistema de jogo, independente dos intérpretes. Veremos como o time se moverá em campo, mexendo no posicionamento de alguns jogadores", salientou o italiano de 43 anos.

Shkëndija x Milan ao vivo

O único confronto entre essas duas equipes, foi na partida de ida realizada em Milão, onde o Milan não tomou conhecimento do Shkëndija e venceu por 6 a 0. Gols marcados por André Silva (2x), Riccardo Montolivo (2x), Fabio Borini e Luca Antonelli.

Já o Milan chega ao jogo depois de estrear na Serie A com vitória contra o Crotone fora de casa por 3 a 0. Leia mais aqui.

Em seu último compromisso, venceu fora de casa o Shkupi por 3 a 0, pela segunda rodada do campeonato macedônio.

O Shkëndija manda seus jogos geralmente em outro estádio, mas vai jogar na capital da Macedonia porque o seu estádio não tem as licenças que a Uefa pede.

Boa dia, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Shkëndija x Milan, pela partida de volta do playoff da Europa League, partida a ser disputada às 15h45 (de Brasília), na Telekon Arena.

Minuto a Minuto de Shkëndija x Milan, pelo playoff da Europa League 2017/18