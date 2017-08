Buscando 'substituto' para Bonucci, Juventus encaminha contratação de zagueiro Höwedes

Höwedes pode estar a caminho da Juventus (Foto: TF-Images via Getty Images)

Na última quarta-feira (23), diversas fontes, incluindo o jornal alemão Bild, noticiaram um suposto interesse da Juventus na contratação do zagueiro Benedikt Höwedes, do Schalke 04. Desde 2007 nos "Azuis Reais", o defensor tem como ponto forte a sua polivalência, já que também pode atuar como lateral-esquerdo.

Na tarde desta quinta-feira (24), após o sorteio dos grupos para a Uefa Champions League 2017/18, o diretor de futebol Giuseppe Marotta falou sobre possíveis movimentações da Juventus antes do encerramento da janela de transferências de verão. De acordo com o mandatário, a Vecchia Signora tem um perfil de atleta bem definido como alvo.

"Estamos monitorando alguns defensores, pois certamente vamos intervir nesta área antes do final da janela. Se pudermos encontrar alguém eclético, que possa atuar tanto no miolo de zaga quanto nos flancos, seria melhor.", revelou.

Perguntado sobre as especulações envolvendo Benedikt Höwedes, Marotta confirmou que este é um dos nomes com os quais a Juventus trabalha.

"Não nego que existem contatos, Höwedes representa um perfil interessante, mas ainda temos que trabalhar para resolver pendências contratuais com ele e com o Schalke 04. Ele é uma opção, talvez mais do que uma simples hipótese.", confidenciou o mandatário.

Rumores dão conta de que a transação deve girar em torno dos € 10 milhões. O jogador chegaria à Juventus via empréstimo de uma temporada, custando € 3 milhões, com opção de compra ao final do período, estipulada em € 7-8 milhões.

De acordo com o jornalista Romeo Agresti, as negociações entre as partes já estão avançadas, faltando pequenos detalhes para o acerto oficial. A janela de transferências se encerra no dia 31 de agosto.

Desde a saída de Leonardo Bonucci, o clube de Turim vem trabalhando no mercado de transferências para reforçar o seu setor defensivo. Nomes como Diego Godín (Atlético de Madrid) e Ezequiel Garay (Valencia) chegaram a ser ventilados, mas nenhuma destas negociações avançou.