Elenco e diretoria da Juventus repercutem grupo complicado na Champions League

Presidente Andrea Agnelli acompanhou o sorteio em Monaco (Foto: Daniele Badolato - Juventus FC/Getty Images)

Na tarde desta quinta-feira (24), a Juventus conheceu os seus primeiros adversários na Uefa Champions League 2017/18. Realizado em Monaco, o sorteio reservou duros adversários para a equipe cabeça de chave do grupo D: Barcelona (ESP), Olympiacos (GRE) e Sporting (POR).

A Vecchia Signora, atual vice-campeã da Europa, estreia contra o Barcelona no Camp Nou, em duelo que reedita o último confronto de quartas de final da competição. Na última rodada da chave, a Juventus vai ao Estádio Karaiskákis, para enfrentar o Olympiacos. Em 2014/15, gregos e italianos também estiveram no mesmo grupo, com uma vitória para cada.

Calendário da Juventus na fase de grupos da Champions League (FOTO: Divulgação/Juventus FC)

Após o sorteio, o diretor de futebol Giuseppe Marotta falou sobre os adversários juventinos. Pregando grande respeito à todos, principalmente ao Barcelona, o mandatário afirmou não haver duelo fácil na Uefa Champions League:

"Todo grupo tem seus perigos, mas o mais importante é alcançar, a cada jogo, a mentalidade correta. Todos são adversários difíceis. Neymar não é um atleta fácil de substituir e vamos acompanhar como o Barcelona fará isso, mas, de qualquer forma, já possuem uma grande qualidade em seu elenco.", disse.

Massimiliano Allegri e diversos jogadores juventinos se manifestaram em suas redes sociais, repercutindo o "pontapé inicial" de mais uma edição de Uefa Champions League. O capitão Gianluigi Buffon, em seu Twitter, endossou as palavras de Giuseppe Marotta.

"Sorteio difícil, mas na Champions League nada é fácil. O importante é estar lá, e nós estamos.", publicou.

Finalista do prêmio de melhor atleta em 2016/17, 'Gigi' esteve presente em Monaco durante o sorteio. Apesar de não ter ganho a honraria principal do evento, o ídolo bianconero foi eleito como melhor goleiro da Europa na última temporada.