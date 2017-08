Jogo Genoa x Juventus AO VIVO online pela Serie A (0-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda rodada da Serie A TIM, a ser disputada no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova.

Bom dia, leitor da Vavel Brasil. Acompanhe conosco o tempo real da partida entre Genoa e Juventus, pela Serie A. O pontapé inicial será dado as 13h.

A última partida do confronto entre as duas equipes terminou com vitória bianconera. Na ocasião, a Juventus não deu chances para o adversário e venceu por 4 a 0, em Turim.

ÚLTIMA VITÓRIA DOS MANDANTES

Jogando em casa, o Genoa derrotou a Juventus por 3 a 1 na última temporada do Campeonato Italiano.

O treinador Ivan Juric, do Genoa, elogiou o adversário em entrevista coletiva. "Depois de um ano ruim, era importante jogar futebol bom. A Juve é forte, eles podem ganhar em 1000 maneiras. Amanhã eu quero jogar um jogo com nossos recursos", disse.

Na temporada 2016/17, o Genoa terminou na 16ª colocação, com apenas 36 pontos. Já a Juventus foi a campeã com 91 pontos ganhos.

DESFALQUE IMPORTANTE! Por lesão no joelho esquerdo, Marchisio foi cortado da partida e ficará fora de três a quatro semanas. O camisa 8 vai desfalcar a equipe no jogo de ida contra o Barcelona.