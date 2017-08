Sem Jorginho e Thiago Motta, Itália é convocada para duelos com Espanha e Israel

Jorginho não entrou na lista de Giampiero Ventura (Foto: Getty Images)

O técnico da Seleção Italiana, Giampiero Ventura, divulgou neste sábado (26) a lista de convocados para os jogos contra Espanha e Israel, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Foram chamados 25 jogadores. O atacante ítalo-brasileiro Éder está entre os selecionados. Por outro lado, os também ítalo-brasileiros Jorginho e Thiago Motta foram ignorados pelos treinador.

+ Com retorno de Villa, Lopetegui convoca Espanha para duelos contra Itália e Liechtenstein

Às 15h45 do próximo sábado (2), a Azzurra tem duelo marcado com a Seleção Espanha, no Santiago Bernabéu, em Madri, valendo pela sétima rodada do Grupo G das Eliminatórias. O embate contra os espanhóis é tido como “jogo de seis” pontos, já que os dois times têm 16 pontos – estão a sete pontos da Albânia, terceira colocada. Na partida de ida, realizada em Turim, Itália e Espanha empataram em 1 a 1.

Depois dias depois de visitar a Fúria, os italianos enfrentarão Israel, no Mapei Stadium, em Sassuolo, às 15h45, pela oitava rodada da competição.

Confira 25 jogados convocados por Ventura:

Goleiros: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa)

Defensores: Andrea Conti (Milan), Danilo D’Ambrosio (Internazionale), Matteo Darmian (Manchester United), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Leonardo Bonucci (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Andrea Barzagli (Juventus), Daniele Rugani (Juventus), Davide Astori (Fiorentina)

Meio-campistas: Daniele De Rossi (Roma), Riccardo Montolivo (Milan), Marco Verratti (Paris Saint-Germain), Marco Parolo (Lazio), Lorenzo Pellegrini (Roma), Antonio Candreva (Internazionale), Lorenzo Insigne (Napoli), Stephan El Shaarawy (Roma), Federico Bernardeschi (Juventus)

Atacantes: Belotti (Torino), Ciro Immobile (Lazio), Éder (Internazionale), Manolo Gabbiadini (Southampton)