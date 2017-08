Spalletti aprova atuação da Inter contra Roma e rasga elogios a Icardi

Foto: Paolo Bruno/Getty Images

Extremamente contente, Luciano Spaletti concedeu entrevista para a Gazzetta dello Sport depois da vitória da Internazionale sobre a Roma, por 3 a 1, neste sábado (26), em Roma. Segundo o comandante nerazzurro, Mauro Icardi é o melhor atacante da Serie A, e ainda fez uma pequena comparação com Edin Dzeko, centroavante do time da capital.

"Icardi e Dzeko são os melhores atacantes do campeonato: sabem se desmarcar dentro da área. Dzeko talvez seja melhor tecnicamente, mas Mauro [Icardi] é mais eficiente na frente do gol. Ele também tem outra qualidade importante que é a determinação que às vezes ele perde um pouco. Precisa estar tenso sempre para poder dar o melhor de si", salientou o ex-treinador da Roma.

Para o treinador italiano, um dos fatores determinantes para a virada nerazzurra, foi a equipe não ter desistido do estilo de jogo proposto desde o início, lembrou que seu time teve um pouco de sorte, mas considerou isso como uma recompensa pela partida feita.

"Os meus jogadores insistiram num modo de jogar durante todo o jogo, mesmo errando bastante. Na primeira etapa, nós éramos lentos no toque de bola, construíamos pouco e perdíamos muitas bolas facilmente. No futebol, às vezes, é preciso de um pouco de sorte e hoje, nós fomos recompensados pela insistência positiva, entretanto, devemos trabalhar mais para que aconteça menos erros", disse.

Spaletti concluiu dizendo que as vaias recebidas durante a partida em Roma foram apenas dos fãs de Francesco Totti e revelou que recebeu várias mensagens amistosas de torcedores romanistas.

"Os torcedores que me vaiaram pensam que eu fui a causa da aposentadoria do Totti, mas se fosse assim, ele teria continuado, já que eu deixei o clube. Digamos que fui vaiado pelos 'tottistas'. Recebi diversas mensagens carinhosas de romanistas antes da partida.", encerrou.

Agora, haverá a pausa para as seleções jogarem as Eliminatórias para a Copa do Mundo 2018 na Rússia, e no retorno, a Internazionale vai receber a La Spal, em San Siro, visando manter o bom começo de temporada.