Com Biglia e Kalinic relacionados, Milan encara Cagliari em busca da segunda vitória

Nesse domingo (27), Milan e Cagliari se enfrentarão no estádio San Siro, em Milão, partida essa que será válida pela 2ª rodada da Serie A. Os donos da casa vão em busca de mais uma vitória na competição e os visitantes querem seus primeiros pontos.

O Milan ocupa atualmente a terceira posição na tabela de classificação com 3 pontos. Já o Cagliari está na décima oitava colocação com nenhum ponto. A equipe da casa contará com dois reforços no banco de reservas, os casos de Kalinic e Biglia, recém contratados da Fiorentina e Lazio, respectivamente.

Em sua estreia, o Diavolo venceu o Crotone fora de casa por 3 a 0, sem muitas dificuldades. Já o Cagliari visitou a Juventus e perdeu pelo mesmo placar. Vale lembrar que as duas primeiras partidas do clube da Sardenha será fora de casa por conta do término das reformas do estádio que ficará pronto no começo de setembro.

Na história, essas equipes se enfrentaram 70 vezes com ampla vantagem rossonera que venceu 37 vezes, perdeu oito vezes e ainda houveram 25 empates. Mas a última partida, realizada em maio, terminou com vitória do Cagliari por 2 a 1.

Força quase total para tentar mais um triunfo

Depois de garantir oficialmente uma vaga na fase de grupos da Europa League com certa facilidade, agora o Milan pode se concentrar totalmente na Serie A e pensando em mais uma vitória, Vincenzo Montella vai escalar o que tem de melhor.

A escalação deve ser exatamente a mesma que bateu com tranquilidade o Crotone na primeira rodada com apenas duas dúvidas, uma no meio de campo e outra no ataque. Locatelli briga por uma vaga com Montolivo e Cutrone com André Silva, com vantagem, em ambos os casos, para os jovens atletas que saíram da base rossonera.

Na entrevista coletiva, Montella diz que será um jogo difícil, porque o Cagliari complicou a vida do Diavolo na temporada anterior com muita organização defensiva e qualidade técnica no ataque: "Sempre nos coloca em dificuldades, principalmente na temporada anterior. Eles vêm de uma derrota e têm bons jogadores no ataque. Será a típica partida de campeonato italiano. Trabalhamos muito para que o entusiasmo de todos que nos ronda não se transforme em euforia, que seria perigoso.", avaliou o treinador italiano.

Cagliari tem reforços para tentar pontuar fora

As últimas semanas na Sardenha tem sido mais agitadas do que o previsto. Primeiramente, Marco Borriello pediu para sair do clube há poucos dias da estreia na Serie A, causando um pouco de confusão na diretoria que precisou sair às pressas em busca de um substituto.

Mas o clube conseguiu um reforço de peso para o sistema defensivo, trata-se do lateral-direito, Gregory Van der Wiel, ex-Fenerbahçe. Entretanto, o jogador ainda está em busca de uma melhor forma física e só deve estrear no decorrer da temporada.

Em relação a derrota da primeira rodada, Massimo Rastelli poderá escalar duas peças importantes para seu sistema ofensivo: João Pedro e Sau estão prontos fisicamente e muito provavelmente, serão titulares nesse importante duelo. No mais, deve ser o mesmo time que encarou a Juventus uma semana atrás em Turim.

Rastelli, na tradicional entrevista coletiva, rasgou elogios ao Milan, traçando todas as suas qualidades, lembrou que o Diavolo está muito bem fisicamente por já ter feito cinco partidas oficiais, mas confia em sua equipe para jogar compacto com o objetivo de fazer pontos:

"O Milan aumentou bastante o seu nível técnico, te obriga a se defender, te pressionam e roubam a bola de você. Têm duas semanas a mais de treinamentos e estão muito bem fisicamente. Temos a nossa identidade, mas adaptável, dependendo do nosso adversário. Deveremos ser eficientes nas duas fases para conseguirmos um bom resultado.", disse.