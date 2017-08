Suso desequilibra, marca golaço e Milan bate Cagliari pela Serie A

Google Plus

Com show de Suso, o Milan bateu neste domingo (27) o Cagliari por 2 a 1, no estádio San Siro, em partida válida pela segunda rodada da Serie A. O meia-atacante marcou o gol da vitória e ainda deu passe para o outro, anotado pelo jovem atacante Patrick Cutrone. O meia brasileiro João Pedro descontou para o time da Sardenha.

A vitória fez com que o Diavolo ficasse na quarta colocação na tabela, com seis pontos, mesma pontuação de Juventus, Napoli, Internazionale e Sampdoria. O Cagliari, por sua vez, amarga 18ª posição, ainda sem pontos conquistados.

Agora, os campeonatos europeus fazem uma pausa devido à Data Fifa, período para a realização de jogos entre seleções. Na próxima rodada da Serie A, o Milan visitará a Lazio, em Roma, no dia 10 de setembro, um domingo. Os rossoblù vão receber o Hellas Verona, na mesma data, no novo estádio Sardegna Arena, que está terminando as reformas.

Milan sai na frente e toma pressão

Assim como nas últimas partidas, o Milan começou o jogo com muita intensidade tanto com a bola, quanto sem. Logo aos dez minutos, Suso fez boa jogada pela direita e cruzou milimetricamente e Cutrone, na pequena área, só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes.

Nos cinco minutos seguintes, os donos da casa seguiam soberanos em campo com muita posse de bola, movimentação e boas tramas ofensivas. E em uma delas, Ricardo Rodríguez arriscou de longe, mas mandou a bola pra fora.

Mas tudo mudou a partir daí, Rastelli adiantou as linhas do Cagliari e aos poucos, os visitantes foram tomando conta do campo, muito também por erros bobos cometidos pelos milanistas. Os sardos quase empataram a partida depois de ótimo contra-ataque armado por Barella que tocou para Sau na área, o atacante meio desequilibrado conseguiu a finalização, mas mandou na trave, na sequência, a defesa milanista conseguiu afastar.

Depois, João Pedro recebeu e tentou o arremate, mas mandou por cima. Em um contra-ataque bem articulado pelo Milan, Borini saiu no mano a mano com um defensor do Cagliari, gingou para a direita e bateu forte, mas Cragno conseguiu espalmar e evitar o gol.

No final, ainda deu tempo para mais uma chance dos visitantes com Barella que se infiltrou bem na defesa rossonera e bateu cruzado, mas Donnarumma defendeu bem.

Cagliari busca empate, mas Suso decide partida

Suso desequilibrou a favor do Milan (Foto: Claudio Villa/Getty Images)

Nos primeiros minutos da segunda etapa, a equipe de Vincenzo Montella tentou retomar as rédeas do jogo e quase ampliou o marcador depois de bela jogada de Suso que cruzou na área, Borini conseguiu um difícil cabeceio, mas mandou por cima. Depois, Çalhanoglu, que estava meio sumido na partida, tentou um arremate de média distancia, mas mandou por cima do gol.

Como as linhas do Cagliari estavam altas, a marcação da saída de bola do Milan era bastante forte e aos 11 minutos, Kessie perdeu a bola na meia lua e após uma troca de passes, João Pedro apareceu de frente para o gol e não perdoou. Era o empate dos visitantes.

A partir daí o Diavolo se organizou mais em campo e passou a errar um pouco menos, mas ainda pecava na organização de jogadas. Pensando nisso, Montella promoveu a estreia oficial de Biglia que acabou surtindo logo efeito.

Passado alguns minutos para assimiliar o golpe, o Milan conseguiu voltar ao comando do placar depois que Suso cobrou falta magistralmente sem chance nenhuma para o goleiro Cragno. Era o que os donos da casa precisavam para voltar a ter tranquilidade em campo.

Já nos minutos finais, Kessié fez bela jogada individual aliando força e habilidade e marcou o gol, mas o árbitro assinalou falta do marfinense. O Cagliari tentou forçar uma pressão nos minutos finais com muitas bolas alçadas na área, mas a defesa do Milan conseguiu se sobressair e garantir a segunda vitória rossonera no campeonato.