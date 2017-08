Bonucci releva 'polêmica' com empresário de Donnaruma por braçadeira do Milan

Bonucci é o encarregado de comandar a defesa milanista nesta temporada (Foto: Cláudio Villa/Getty Images)

Após a vitória do Milan sobre o Cagliari, o zagueiro Leonardo Bonucci respondeu a uma declaração do famoso empresário Mino Raiola, na zona mista do estádio San Siro. O agente disse que quando o goleiro Gianluigi Donnarumma aceitou renovar contrato os rossoneri, a diretoria o prometera lhe dar a faixa de capitão. Hoje, o dono da braçadeira é Bonucci, e defensor opinou sobre o assunto.

"As declaração do Raiola não me incomodam. Eu espero que 'Gigio' [apelido de Donnarumma] se torne o capitão do Milan em cinco anos, quando o meu contrato acabar", afirmou o zagueiro, insinuando que não abrirá mão da faixa de capitão.

Além de Donnarumma, Bonucci enalteceu a boa fase de Patrick Cutrone, jovem da base rossonera que vem despontando no time profissional e marcando gols importantes. Na vitória sobre o Cagliari, o atacante, de 19 anos, anotou o seu quarto gol pelo Milan em seis jogos desde o início desta temporada.

"Cutrone é um ótimo garoto. Ele escuta conselhos dos atletas mais velhos. Eu acho que nós estamos vendo um grande atacante evoluir. Confesso que ele me surpreendeu quando o vi a primeira vez. Ele tem um senso de posicionamento e finaliza muito bem", avaliou Bonucci.

Vindo de um dos rivais do Milan, e diversas vezes campeão com o seu ex-clube, a Juventus, o zagueiro italiano foi perguntado sobre as comparações com o cenário que ambos os times vivem. Quando passou a investir, a equipe de Turim se sagrou campeã na temporada 2011/12, vencendo todos os títulos da Serie A de lá para cá. Tal semelhança levam às análises por parte da imprensa, e Bonucci vê uma semelhança entre a Juve de seis anos atrás com o atual Milan.

"O Milan está muito parecido com a Juventus em seu primeiro ano que fomos campeões. Naquela época tínhamos um jogador acima da média, que era Andrea Pirlo, e Antonio Conte à beira do gramado. No Milan, temos um ótimo técnico e jogadores com boa experiência em suas seleções e em outros clubes da Europa. Estamos muito próximos de nos tornar uma equipe, e isso será fundamental para atingir os nossos objetivos na temporada", finalizou.