Através de rede social, meia Leonardo Spinazzola manifesta desejo de retornar à Juventus

(Foto: Valerio Pennicino/Getty Images)

Envolvido em uma grande disputa entre Atalanta e Juventus na atual janela de transferências, o meia Leonardo Spinazzola usou, na manhã desta segunda-feira (28), uma de suas redes sociais para se pronunciar.

O jogador veio a público para reforçar seu desejo de retornar à Juventus, dona de seus direitos esportivos. Todavia, a Atalanta, clube com o qual o atleta tem contrato de empréstimo vigente, conta com o meia para a temporada 2017/18 e vem dificultando a sua liberação. Representantes dos clubes já se reuniram, mas não houve acordo para a transferência.

Na publicação, o atleta tratou a Juventus como "a realização de um sonho" e deixou evidente a sua vontade de voltar a vestir a camisa bianconera ainda nesta temporada.

"Retornar à Juventus aos 24 anos seria a realização de um sonho. Um sonho suado, lutado, após anos de sacrifícios e empréstimos. Bérgamo me recebeu, me amadureceu, me criou, me apoiou e eu sempre serei grato. Mas não me peçam para parar de sonhar, porque há trens que talvez só passem uma vez na vida, e eu vou fazer o meu melhor para conseguir isto.", declarou.

No clube de Turim desde 2012, Spinazzola jamais teve espaço entre os titulares e conviveu, ano após ano, com os empréstimos. Dada a atual carência juventina em seu setor, o jovem acredita que esta é a hora de retornar e conquistar seu espaço.

Em Turim, movimentada reta final de janela

(Foto: TF-Images/Getty Images)

Além do imbróglio envolvendo Leonardo Spinazzola, a Juventus segue movimentando as notícias na reta final de janela de transferências. Buscando nomes para o setor defensivo, a Vecchia Signora está perto de anunciar o zagueiro alemão Benedikt Höwedes, do Schalke 04. O atleta já manifestou seu desejo de se transferir e poucos detalhes separam o clube bianconero da oficialização.

Outro nome que interessa é Shkodran Mustafi, do Arsenal. Entretanto, a negociação não é das mais fáceis, devido ao alto valor pedido pelo clube inglês.

Quem deve deixar o clube de Turim é o lateral Kwadwo Asamoah, de 28 anos. Fontes dão conta o Galatasaray fará nova oferta pelo ganês, desta vez no valor de € 10 milhões.