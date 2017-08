Após ser ovacionado no San Paolo, goleiro Pepe Reina decide permanecer no Napoli

Reina se emocionou com as homenagens da torcida napolitana (Foto: Franco Romano/NurPhoto via Getty Images)

No último domingo (27), o clima antes da bola rolar para Napoli e Atalanta era de despedida. Nas arquibancadas, muitos cartazes e cantos direcionados a Pepe Reina, alguns em tom de adeus, outros clamando por sua permanência.

Especulado como provável reforço do Paris Saint-Germain, o goleiro espanhol foi surpreendido com as diversas homenagens da torcida napolitana no decorrer da partida. Após o apito final, Reina deu a volta olímpica no San Paolo, ovacionado por todos os presentes. Muito identificado com o clube italiano, o goleiro não escondeu sua emoção.

O gesto da torcida partenopei fez o atleta repensar seu futuro. No dia seguinte ao jogo, o agente de Reina, Manuel Garcia Quilón, revelou a opção do jogador em permanecer no clube italiano: "Reina está feliz em continuar no Napoli.", contou.

Nesta terça-feira (29), mais uma pessoa próxima ao goleiro confidenciou sua decisão: Miguel Reina, pai de Pepe Reina. Entrevistado pela Radio Crc, afirmou que seu filho espera retribuir todo o carinho recebido pela torcida nas arquibancadas.

"Posso confirmar que Pepe ficará. Ele está feliz em Napoli, tem uma conexão maravilhosa com a torcida e quer retribuir o afeto que a cidade já demonstrou ter por ele. Pepe sempre deu 100% pela camisa desta cidade que ama e é querido por todos aqui, além de ter ótimo relacionamento com o treinador Maurizio Sarri.", afirmou.

É sabido que relação entre o goleiro e o presidente Aurelio De Laurentiis não é das melhores. Para Miguel Reina, todavia, não existem arestas que não possam ser aparadas para a relação entre clube/atleta durar por muitos anos.

"Pepe e De Laurentiis são boas pessoas, espero que percebam que o melhor jeito para prolongar este relacionamento é conversando, jamais esquecendo que o respeito é a base de tudo.", concluiu.