Zagueiro Höwedes realiza exames médicos e está próximo de ser anunciado pela Juventus

Mais um reforço pode estar chegando na atual hexacampeã italiana. Na manhã desta quarta-feira (30), o zagueiro Benedikt Höwedes, do Schalke 04, esteve presente no J-Medical para a realização de exames médicos. O atleta foi recebido com grande festa pela torcida bianconera.

O alemão, de 29 anos, tem o perfil que a Juventus buscava no mercado. Sua capacidade de atuar em todas as posições da linha defensiva agrada muito a diretoria e o comando técnico da Vecchia Signora. Além disso, Höwedes traz experiência e liderança a um setor que já mostrou fraquezas neste início de temporada. Em 10 anos vestindo a camisa azul real, foram 334 partidas, com 23 gols anotados.

De acordo com a imprensa italiana, o clube de Turim pagará € 3,5 milhões (R$ 13,2 milhões) ao Schalke 04, referentes a um ano de contrato via empréstimo. Ao final do período, a Juventus poderá exercer a opção de compra definitiva, estabelecida em € 8,5 milhões, valor que deve variar de acordo com o bônus.

Na reta final da janela de transferências de verão, a Juventus focou em nomes para seu setor defensivo, fragilizado após a saída de Leonardo Bonucci. Nomes como Ezequiel Garay (Valencia) e Shkodran Mustafi (Arsenal) chegaram a se especulados, mas a polivalência de Höwedes pesou a seu favor.

Caso a negociação pelo zagueiro alemão se concretize, o clube bianconero deve liberar Kwadwo Asamoah. O lateral ganês tem proposta oficial do Galatasaray e já manifestou o seu desejo de se transferir rumo ao futebol turco.