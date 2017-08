Apresentado, tcheco Schick vê Roma no mesmo nível da Juventus: "Não há diferenças"

Google Plus

Atleta de 21 anos chega para fazer dupla de ataque com o bósnio Edin Dzeko (Foto: Divulgação/AS Roma)

Após frustrada ida para a Juventus, Patrik Schick enfim definiu o seu futuro. Contratado pela Roma na última segunda-feira, o tcheco, apelidado de 'novo Ibrahimovic', chegou nesta quarta-feira (30) à capital para ser apresentado pelo clube giallorossi. O jogador vestirá a camisa 14 durante a temporada 2017/18.

Comprado por € 42 milhões (R$ 158 milhões), o atacante de 21 anos chegou a posar com a camisa da Juventus no mês de junho, mas os exames médicos constataram um problema em seu coração, fato que acabou melando a negociação com a Vecchia Signora.

Entretanto, mesmo ciente da condição do atleta, o clube romanista resolveu investir na jovem promessa. Em sua primeira entrevista coletiva como jogador giallorossi, Schick falou sobre a negociação frustrada e a escolha por defender a equipe o vice-campeã italiana de 2016/17.

"Não existe diferença entre Juventus e Roma, as duas equipes têm grandes ambições para o futuro e eu sempre gostei da Roma. Estou ansioso para jogar, será o meu primeiro contato com a torcida romanista após vê-los no aeroporto.", contou o tcheco.

Ainda questionado sobre o episódio envolvendo a sua transferência para Turim, o tcheco afirmou não ter mágoas quanto a situação vivida no final de julho: "Já faz parte do passado", afirmou categoricamente.

O atacante também revelou que conversou com o ídolo romanista Francesco Totti, após a negociação entre Juventus e Sampdoria melar. A participação do 'Capitano' foi fundamental para a decisão de Schick pelo clube da capital.

"É verdade, nós trocamos mensagens de texto após o episódio na Juventus, mas o que ele me disse ficará entre nós. É um segredo.", concluiu.

Considerado uma das grandes revelações da última temporada, Patrik Schick anotou 11 gols com a camisa da Sampdoria, chamando atenção dos gigantes da Itália. O atleta já foi incorporado ao elenco e treina com seus novos companheiros.