Zagueiro Höwedes é oficializado pela Juventus e põe clube entre os cinco maiores do mundo

(Foto: Divulgação/Juventus FC)

Novo reforço em Turim! Após a realização de exames médicos na manhã desta quarta-feira (30), a Juventus anunciou a contratação do zagueiro Benedikt Höwedes, ex-Schalke 04. Com 29 anos, o alemão chega para reforçar o setor defensivo bianconero e usará a camisa 21.

Em seu site oficial, a Juventus revelou os termos da contratação do atleta junto ao Schalke 04. O jogador chega à Turim via empréstimo válido até 30 de junho de 2018, no valor de € 3,5 milhões (R$ 13,2 milhões), pagáveis até o dia 15 de setembro deste ano.

Ao final do período de empréstimo, o clube poderá exercer a aquisição definitiva, com valor estipulado em € 13 milhões (R$ 49 milhões). A transferência deverá ser obrigatoriamente realizada caso o atleta, durante 2017/18, atue em mais de 25 partidas com a camisa da Juventus.

Em suas primeiras palavras como jogador juventino, Höwedes demonstrou estar orgulhoso com a nova casa, exaltando o tamanho da Juventus e cidade de Turim.

"Este é um clube tão grande e Turim é uma cidade incrível. Para mim, a Juventus é um dos cinco maiores clubes no mundo, e vem sendo extremamente bem sucedida nas últimas temporadas. Quero fazer parte disso. Estou muito orgulhoso de ser jogador da Juventus e farei de tudo para realizar uma grande temporada", celebrou.

Perguntado sobre suas características, o alemão citou a sua polivalência, um dos fatores que despertaram a atenção da Juve para a sua contratação: "Sou um jogador multi-funcional na defesa, posso jogar no miolo de zaga ou nas laterais. Sou bom no jogo aéreo ofensivo, e na defesa sou bom nos desarmes. Acho que estas são minhas qualidades mais fortes." , concluiu.

Revelado e criado pelo clube de Gelsenkirchen, Höwedes passou 10 anos de sua carreira vestindo a mesma camisa. Foram 240 aparições na Bundesliga, 29 na Copa da Alemanha e 66 em competições europeias. Além disso, o zagueiro tem vasta experiência representando a Die Mannschaft (seleção alemã), fazendo parte do elenco campeão da Copa do Mundo de 2014.

O alemão é o sétimo reforço bianconero para a temporada 2017/18, juntando-se aos recém-chegados Blaise Matuidi, Federico Bernardeschi, Douglas Costa, Wojciech Sczesny, Mattia De Sciglio e Rodrigo Bentancur.