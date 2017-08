Fiorentina anuncia contratação do atacante Théréau junto à Udinese

Foto: Divulgação/ACF Fiorentina

No último dia da janela de transferências europeia, a Fiorentina anunciou nesta quinta-feira (31) a contratação do atacante francês Cyril Théréau, de 34 anos, junto à Udinese. O jogador passará por exames médicos em Roma, capital da Itália, antes de assinar contrato. O tempo do vínculo do atleta e o valor da negociação não foram divulgados pelo clube.

O experiente atacante francês, nascido em Privas, França, já havia jogado para Steaua Bucareste, Anderlecht, Charleroi e Chievo Verona. Na Udinese desde 2014, o jogador disputou 113 jogos, balançou as redes 40 vezes e deu seis passes para gol.

A Fiorentina perdeu peças importantes neste mercado de transferências. O goleiro Ciprian Tatarusanu, os meio-campistas Borja Valero e Matías Vecino, o meia Federico Bernardeschi, o atacante Nikola Kalinic, entre outros, deixaram o clube.

Mas, por outro lado, a agremiação de Florença repôs a debandada com jogadores jovens, como o meio-campista Marco Benassi (ex-Torino) e os atacantes Giovanni Simeone (ex-Genoa) e Gil Dias (ex-Monaco). O zagueiro Vitor Hugo, um dos destaques do Palmeiras em 2016, também reforçou a equipe do técnico Stefano Pioli.