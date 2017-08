Criticado no Milan, atacante Niang acerta com Torino

Atleta de 22 anos chega para fazer dupla com Andrea Belotti, italiano artilheiro da Serie A em 2016/17 (Foto: Divulgação/Torino FC)

Depois de contratar 11 jogadores para esta temporada, chegou a hora do Milan se desfazer de algumas peças. Após as saídas de Andrea Bertolacci e Andrea Poli, quem deixa o clube é o francês M'Baye Niang, que acertou a sua ida para o Torino no último da janela de transferências europeia, nesta quinta-feira (31).

O atacante, de 22 anos, chega ao Toro por empréstimo de uma temporada, com obrigação de compra fixada em € 20 milhões, após temporadas apagadas no Milan, clube no qual defende as cores desde 2013.

Contestado pela torcida rossonera, Niang foi sondado por diversos clubes e quase acertou com o Spartak Moscou, mas voltou atrás e preferiu permanecer no San Siro, à espera de uma oferta melhor. Tal recusa irritou os torcedores milanistas, pois o valor era considerado alto para um atacante que não vive seu melhor momento.

Após ter passado por empréstimos para ganhar experiência, o atleta ainda atuou em diversas partidas pelo Diavolo, mas sempre com as vaias dos italianos que acompanhavam o jogo que o consideravam displicente e pouco habilidoso. Vivendo o seu auge na temporada 2015/16, quando o Milan era comandado por Siniša Mihajlović, onde marcou 5 gols em 16 partidas.

A pedido do técnico Mihajlović, que comanda o Torino, Niang chega para mostrar o que lhe é esperado e se firmar como jogador no Calcio. Durante a sua apresentação, Niang revelou o motivo de ter preferido o Torino ao Spartak de Mostou.

"Não é segredo para ninguém que eu e Mihajlović temos uma ótima relação de amizade. Eu escolhi vir para cá por causa dele e porque sei que aqui todos podem confiar no meu futebol. Estou muito feliz em vestir essa camisa", declarou Niang.

Na última temporada, o atleta atuou na primeira metade pelo Milan marcando apenas três gols em 18 partidas. Na metade do mesmo ano, foi emprestado para o Watford, onde marcou dois tentos em 16 jogos.