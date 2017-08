Nani e mais dois: Lazio repõe saída de Keita com pacotão português no último dia de mercado

Nani deixa o Valencia e acertar com a Lazio (Foto: Divulgação/SS Lazio)

Após vender o atacante Keita Baldé ao Monaco por € 30 milhões, a Lazio usou o dinheiro para contratar três jogadores portugueses no último dia da janela de transferências europeia. O meio-campista Bruno Jordão (18 anos) e os pontas Pedro Neto (17) e Nani (30) foram anunciados pelo clube italiano nesta quinta-feira (31).

Os três jogadores passaram por exames médicos na manhã desta quinta, na Clinica Paideia, em Roma, antes de serem oficializados pelo clube. A Lazio não revelou o tempo de contrato de Jordão e Neto.

Já Nani chega à equipe sob a condição de empréstimo até o final da temporada, com opção de compra caso os romanos desejem contratar o português em definitivo. O valor está fixado em € 15 milhões.

Segundo a imprensa portuguesa, a Lazio desembolsou € 26 milhões para tirar Jordão e Neto do Braga. A dupla de promessas estava atuando nas categorias de base do clube português quando chamaram a atenção da comissão técnica dos laziali.

Bruno Jordão marcou dois gols em 19 jogos na base e logo foi integrado à equipe titular do Braga. Pedro Neto, por sua vez, subiu para o time principal na metade do ano passado; o meio-campista anotou um gol em sua estreia com a camisa do clube português.

Já Nani, que passou por Manchester United e Fenerbahçe (TUR), estava atuando pelo Valencia, onde marcou cinco gols em 26 jogos com a camisa do clube espanhol.