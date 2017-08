Torino confirma venda do atacante Maxi Lopez à Udinese e contrata zagueiro Burdisso

Atacante veterano já teve passagens por Grêmio e Barcelona (Foto: Divulgação/Torino F.C)

Faltando poucas horas para o encerramento do período de transferências em boa parte da Europa, esta quinta-feira (31) é marcada por muitas chegadas e saídas. Enquanto um atacante chega, o outro sai. Dessa vez, o veterano Maxi López deixa o Torino rumo à Udinese.

Após a saída do atacante Cyril Théréau para a Fiorentina, o clube de Údine rapidamente foi atrás de um atacante para suprir a ausência do francês. Em seu Twitter oficial, o Torino confirmou a ida de Maxi López para a Udinese via empréstimo até o final da temporada.

+ Fiorentina anuncia contratação do atacante Théréau junto à Udinese

O diretor esportivo do clube, Manuel Gerolin, comemorou a vinda do argentino para a sua equipe.

"Ele era a peça que faltava em nosso quebra-cabeça. Lopez vem com a nossa total confiança em sua consciência tática e experiência para ajudar os outros jovens. Sua determinação e dedicação ao trabalho irá nos ajudar muito nesta temporada", celebrou o dirigente.

Com 33 anos de idade, Maxi é um velho conhecido da torcida gremista aqui no Brasil, onde passou em 2009 marcando 12 gols em 24 partidas pelo Grêmio no campeonato brasileiro. Além das passagens pela América do Sul, Lopez já atou pelo Barcelona e Milan durante a sua longa carreira.

Um argentino sai e outro chega

Outro que está pintando no Torino nestas últimas horas de janela de transferência, é o zagueiro argentino Nicolas Burdisso. O jogador, que estava na equipe do Genoa, chega em uma negociação sem custos à equipe de Turim. Ele assinou contrato até 30 de junho de 2018.

Em sua carreira, os clubes que mais marcaram o seu currículo foram o Boca Júniors, no qual foi campeão três vezes da Copa Libertadores da América, e Internazionale, onde foi campeão por quatro vezes da Serie A e conquistou por outras três vezes a Copa Itália.