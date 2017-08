Sem oportunidades na Inter, Gabigol fecha com Benfica buscando mais tempo de jogo

Gabigol marcou apenas um gol em sua primeira temporada no futebol europeu (Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images)

Mais um brasileiro a caminho do Benfica. Poucas horas após o anúncio do acerto via empréstimo com o Douglas, ex-Barcelona, o atual campeão português confirmou a contratação de Gabriel Barbosa, o Gabigol, sem oportunidades na Internazionale.

O contrato entre clube e jogador é por empréstimo, válido por uma temporada, com opção de compra fixada no valor de € 25 milhões (R$ 93,6 milhões).

Encostado na Inter, o jovem atacante terá, no Benfica, a grande chance de sua carreira internacional. Com a saída do grego Konstantinos Mitroglou rumo ao Olympique de Marseille, a posição de centroavante no clube encarnado ficou menos disputada, permitindo que Gabriel busque seu espaço e tenha mais minutos de jogo no futebol europeu.

No clube italiano, Gabigol marcou apenas um gol em dez partidas, sendo a maioria delas vindo do banco de reservas.