Sampdoria anuncia dupla do Napoli para atual temporada

Colombiano chega para ser a referência no ataque após ir às redes por 10 vezes na temporada passada (Foto: Divulgação/UC Sampdoria)

Modesto em suas contratações para esta temporada, a Sampdoria aproveitou os instantes finais do mercado de verão europeu para trazer dois reforços. Duván Zapata (26 anos) e Ivan Strinic (30) são as duas caras novas no elenco dos blucerchiati. Ambos foram anunciados nesta quinta-feira (31).

A dupla vinda do Napoli terá contratos distintos. Enquanto o atacante Zapata chega por empréstimo de um ano, com obrigação de compra, o lateral-esquerdo Strinic assina contrato em definitivo após dois anos e meio defendendo as cores do Napoli. O clube de Nápoles lucrará € 22 milhões com a transferência dos jogadores.

O atacante colombiano chegou aos partenopei azzurri em 2013, vindo do Estudiantes De La Plata. Em seu período no clube, atuou em 37 partidas ao longo de dois anos, marcando 15 gols e conquistando a Copa Itália e a Supercopa Italiana com o clube napolitano. Logo após as conquistas, Zapata veio a ser emprestado à Udinese, onde permaneceu até a temporada passada, quando marcou dez gols pela equipe de Údine.

Já o lateral croata veio do Dnipro Dnipropetrovsk, time ucraniano que chegou à final da Europa League na temporada de 2014/15, quando Strinic ainda atuava pela equipe e chamando a atenção dos dirigentes italianos naquela ocasião. No Napoli, pouco atuou nas mão de Maurício Sarri: na temporada passada, o defensor atleta marcou presença em 12 partidas pela liga italiana.