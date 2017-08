Apresentado na Juventus, Höwedes mira Champions League e retorno à Seleção Alemã

Foto: Divulgação/Juventus FC

Na manhã desta quinta-feira (31), a Juventus apresentou oficialmente Benedikt Höwedes, ex-Schalke 04. O alemão chega por empréstimo no valor de € 3,9 milhões, que devem ser pagos até o dia 15 de setembro, com obrigação de compra por € 13 milhões caso o jogador participe de no mínimo 25 partidas com a camisa da Vecchia Signora.

Em sua primeira coletiva de imprensa, o alemão elogiou sua nova equipe e revelou o desejo de defender a Seleção Alemã na próxima Copa do Mundo.

“É um privilégio e uma honra fazer parte de um dos cinco melhores clubes do mundo. Estou me sentindo ótimo, sei que posso viver anos fantásticos aqui e quero aproveitar ao máximo, tendo a chance de jogar no mais alto nível, podendo, inclusive, disputar a Champions. Obviamente eu penso na seleção alemã e meu objetivo é ser convocado para a Copa do Mundo: a Juventus sem dúvida me permitirá lutar por isso.”, disse.

Aos 29 anos, o jogador passou toda sua carreira no seu país de origem e viverá, em Turim, a sua primeira experiência no exterior. Questionado sobre essa situação, Höwedes disse estar contente com a nova aventura na Itália.

“Primeira experiência jogando no exterior? A primeira impressão é ótima: a Juve é um clube muito profissional e a Serie A é um campeonato extremamente competitivo. Eu queria jogar no exterior e senti que agora era o momento certo. Disse a mim mesmo que a Juve era o caminho correto a percorrer e por isso estou aqui. Passei 16 anos intensos e fantásticos no Schalke 04, esse é meu primeiro passo longe de casa e estou muito motivado", comentou.

Para a temporada 2017/18, o argentino Paulo Dybala passou a usar camisa 10, deixando vago seu antigo número, o 21. Recém-chegado, Höwedes será o herdeiro da camisa, utilizada por grandes ídolos da história bianconera.

"A camisa 21? É um número que já foi usado por grandes jogadores, de Thuram a Dybala, e é uma honra poder vesti-la. Era a melhor escolha para mim dos números que haviam disponíveis, ainda que eu não tenha algum motivo pessoal especial com esse número”, concluiu.