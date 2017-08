Internazionale anuncia contratação do atacante Yann Karamoh, ex-Caen

Foto: Divulgação/Internazionale

No último dia da janela de transferências europeia, a Internazionale anunciou nesta quinta-feira (31) a contratação do atacante francês Yann Karamoh, de 19 anos, ex-Caen. O jogador chegou à Inter por empréstimo, com obrigação de compra, e já realizou exames médicos. Inicialmente, Karamoh assinou contrato de empréstimo por duas temporadas no valor de € 5,5 milhões mais € 2 milhões (bônus).

No clube francês desde 2011, Karamoh foi destaque pelo Caen B e também pela Seleção Francesa. Na última temporada, o jogador participou de 29 partidas e marcou cinco gols. Pela Seleção Francesa Sub-21, Karamoh fez duas partidas e anotou um tento.

"Estou muito feliz de estar na Inter. Minha inspiração é Neymar, ele é meu jogador favorito. Eu escolhi o número 17", disse o jogador, em entrevista à Sky Sports Italia.

Também no último dia de transferências, a Internazionale acertou o empréstimo de Gabriel Barbosa, o Gabigol, ao Benfica. O centroavante perdeu espaço na equipe de Luciano Spaletti e agora terá sua chance de reencontrar seu futebol.