Pouco criativa, Itália bate Israel em casa pelo placar mínimo

A Itália fez, nesta terça-feira (5), um jogo pobre contra Israel, mas suficiente para vencer por 1 a 0 e seguir atrás da Espanha no Grupo G das Eliminatórias Europeias à Copa do Mundo de 2018. A Azzurra, que abusou de cruzamentos durante a partida, chegou à vitória graças ao gol do atacante Ciro Immobile. O jogo ocorreu no Mapei Stadium, em Reggio Emilia, e foi válido pela oitava rodada da competição.

Com o resultado, a segunda colocada Azzurra vai a 19 pontos, três atrás da Espanha, líder da chave e que goleou a seleção de Liechtenstein, fora de casa, por 8 a 0. Caso terminem as Eliminatórias em segundo, os italianos precisarão passar pela repescagem europeia.

Israel, por sua vez, estaciona na quarta posição, com nove pontos, e não tem mais chances de alcançar o segundo lugar. Portanto, os israelitas não irão ao Mundial da Rússia.

Faltando duas rodadas para o encerramento das Eliminatórias Europeias, a Itália voltará a campo no dia 6 de outubro (sexta-feira), contra a Macedônia, em Turim. Já Israel enfrentará Liechtenstein, no mesmo dia, em Vaduz. Ambos os jogos serão válidos pela nona rodada da competição.

Itália faz primeiro tempo fraco, mas encontra gol na etapa final

A Itália atuou novamente no 4-2-4, esquema tático que fez o time sucumbir diante da Espanha, e dominou a posse de bola no primeiro tempo. Porém, os italianos não conseguiram transformá-la em chances de gol. Para piorar a situação, o experiente meio-campista De Rossi não estava em um grande dia, errando muitos passes no momento de fazer a transição da defesa ao ataque.

Israel aproveitou o jogo ruim da Itália e criou duas oportunidades de gol; em ambas, Buffon salvou – no segundo chute, inclusive, ele realizou uma grande defesa no chute de Cohen. Antes de terminar o primeiro tempo, Insigne recebeu cruzamento de Candreva e quase abriu o placar, mas o goleiro Harush defendeu.

A Azzurra voltou para o segundo tempo com uma postura mais agressiva. Não à toa, encurralou Israel logo no reinício de jogo e colocou o arqueiro adversário para trabalhar. Aos 53 minutos, os donos da casa, enfim, tiraram o zero do marcador. Candreva foi à linha de fundo, cruzou para a área, e Immobile tocou de cabeça.

Immobile completa cruzamento de Candreva e faz 1 a 0 para a Itália (Foto: Valerio Pennicino/Getty Images)

Embora tenha aumentado o volume de jogo na etapa final, a Itália seguia com dificuldades para infiltrar a defesa israelense. Assim, os jogadores alçavam muitas bolas para a área, visando à dupla de atacantes da Azzurra, Belotti e Immobile. O aproveitamento era péssimo, apesar de o gol ter saído através de um cruzamento à área.

No restante do duelo, a Itália continuou em cima de Israel, que recuou mais ainda e não assustou a meta de Buffon. Os azzurri criaram boas situações de gols, mas o goleiro Harush realizou grandes defesas e evitou uma placar elástico no Mapei Stadium.