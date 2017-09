Companheiros de longa data, Barzagli defende Gianluigi Buffon: "É loucura criticá-lo"

Foto: Claudio Vila/Getty Images

Após a derrota para a Espanha, por 3 a 0, no Estádio Santiago Bernabéu, o goleiro e capitão da Azzurra, Gianluigi Buffon, foi alvo de inúmeras críticas. O zagueiro Andrea Barzagli, companheiro de Buffon também na Juventus, defendeu o camisa 1 da Seleção Italiana.

"As críticas sobre o Buffon me fazem rir. Uma semana atrás ele foi escolhido como melhor goleiro da Champions League. É loucura criticá-lo e francamente não vi os erros e falhas que estão comentando", afirmou.

Barzagli ainda afastou as críticas do mau momento vivido pela Seleção Italiana e ressaltou que não pensa em perder a vaga na Copa do Mundo de 2018. "Não ir para a Copa do Mundo da Rússia será devastador, mas não podemos pensar sobre isso. Nós temos que superar essa derrota e continuar o nosso caminho, sabendo que trabalhamos bem antes dessa partida", completou.

Com a lesão de Chiellini e a suspensão de Leonardo Bonucci, Barzagli foi o único representante do trio 'BBC' a entrar em campo nesta terça-feira (5), em duro duelo ante à Seleção de Israel. Questionado sobre defender a Itália sem os "velhos companheiros", o jogador brincou com a situação.

"Nos últimos anos eu os vi mais do que minha esposa e filhos. Um pouco de espaço também é bom", concluiu.