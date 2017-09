Internazionale afasta concorrência e renova com croata Perisic

Google Plus

Croata seguirá na Inter (Foto: Vincenzo Lombardo/Getty Images)

Depois de correr o risco de perder um dos principais jogadores do elenco para o futebol inglês, a Internazionale confirmou nesta sexta (8) a renovação do meia-atacante Ivan Perisic até 30 de junho de 2022.

Na última janela de transferências, o croata recebeu sondagens do Manchester United e quase foi contratado pelo clube inglês por cerca de £ 45 milhões. O negócio chegou muito perto de ser concretizado. Não à toa, sites e jornais cravaram o acerto. A diretoria do clube italiano e o próprio atleta negaram a especulação.

Depois de posar para fotos com a camisa que corresponde até o ano no qual vai seu contrato, Perisic comemorou o novo vínculo com os nerazzurri.

"É um momento muito especial para mim", disse o meia-atacante, ao Inter Channel. "Eu passei por muito estresse no último verão, agora com essa renovação terei que me dedicar ainda mais nos jogos. Posso dizer que meu foco é 100% em fazer boas temporadas aqui", acrescentou.

Outro motivo pelo o qual optou em ficar foi a conversa que o jogador teve com o técnico Luciano Spaletti, que veio da Roma para comandar os nerazzurri na atual temporada.

"Eu não disse nada por um tempo. Agora posso dizer isso com o Luciano Spalletti, conversamos sobre a preparação e ele me disse que, com ele, eu poderia melhorar ainda mais", revelou o jogador

De contrato renovado, o croata foi um dos destaque da última temporada da Internazionale, autor de 11 gols em 36 jogos na última temporada. Perisic chegou a Milão em 2015 vindo do Wolfsburg, por € 16 milhões na ocasião. Este ano, já balançou as rede uma vez em duas partidas pelo clube interista.