Milan anuncia venda do argentino Sosa ao Trabzonspor, da Turquia

Sosa teve poucas chances no Milan (Foto: Emilio Andreol/Getty Images)

O Milan anunciou nesta sexta-feira (8) a venda do meio-campista argentino José Sosa, de 32 anos, ao Trabsonzpor, da Turquia. Pouco aproveitado no clube italiano, o jogador assinou contrato de três anos com os turcos.

Diferentemente do restante da Europa, o mercado turco fecha exatamente nesta sexta-feira, então, alguns jogadores ainda puderam desembarcaram no país. Os turcos vão desembolsar cerca de € 6 milhões pela compra do atleta, que ganhará cerca € 5 milhões por ano.

Com a ida de Sosa ao Trabsonzpor, o argentina vai se juntar a um outro ex-milanista que também rumou à agremiação turca nessa janela de transferências, o volante Juraj Kucka.

Antes do Diavolo, Sosa passou por diversos clubes: Estudiantes, Bayern de Munique, Napoli, Metalist Kharkiv, Atlético de Madrid e Besiktas. O argentino prometia bastante no início da carreira, mas não vingou no decorrer dela.

O meio-campista chegou ao Milan na temporada passada, vindo de ótimas temporadas com a camisa do Besiktas. Encontrou dificuldades para entrar no esquema tático do técnico Vincenzo Montella, mas isso mudou na virada do ano, quando Manuel Locatelli começou a ser muito instável e o treinador testou o argentino como regista (homem que joga à frente da defesa), colhendo resultados importantes em várias partidas.

Com essa venda, o Diavolo encerra de vez a sua agitada janela de transferências, com 11 novas chegadas e 13 jogadores que deixaram o clube, revolucionando totalmente o elenco do time para a temporada 2017/18. No total, foram gastos cerca de € 243 milhões em reforços e arrecadados quase € 70 milhões em vendas.