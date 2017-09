Jogo Juventus x Chievo AO VIVO online pela Serie A (0-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 3ª rodada da Serie A 2017/18, a ser realizada no Allianz Stadium, em Turim, Itália.

FIQUE DE OLHO: Valter Birsa (Chievo)

O esloveno é uma das principais referências técnicas da equipe gialloblu, e teve participação muito efetiva nas duas primeiras partidas da equipe na Serie A, anotando um golaço na vitória ante à Udinese.

(Foto: Dino Panato/Getty Images)

FIQUE DE OLHO: Paulo Dybala (Juventus)

O argentino vem sendo o principal jogador da Vecchia Signora neste começo de temporada. Vestindo a camisa 10, La Joya já anotou quatro gols nas duas primeiras partidas da Serie A 2017/18.

(Foto: Daniele Badolato - Juventus FC /Getty Images)

Apesar do favoritismo juventino, o treinador do Chievo, Rolando Maran, afirmou que seus comandados estão prontos para o duro duelo: "Trabalhamos intensamente para um encontro importante como este. Devemos enfrentar a Juventus com coragem, mantendo a nossa identidade: todo o grupo está pronto."

Considerando apenas partidas pela Serie A, a equipe bianconera está invicta no Allianz Stadium há 36 partidas, com 35 vitórias e apenas um empate, ante ao Torino.

O retrospecto recente mostra enorme vantagem para equipe de Turim: são nove vitórias e um empate nos últimos dez jogos.

Em abril deste ano, em duelo válido pelo returno da Serie A 2016/17, a Juventus venceu por 2 a 0, com dois gols de Gonzalo Higuaín.

Em 2016/17, a equipe de Verona terminou a Serie A na 14ª posição. Seu principal artilheiro foi Roberto Inglese, com 10 gols anotados.

O Chievo chega ao confronto com três pontos somados em duas partidas. A equipe gialloblu venceu a Udinese por 2 a 1, fora de casa, e perdeu em casa para a Lazio, pelo mesmo placar.

Para o treinador juventino, a Vecchia Signora precisa melhorar defensivamente e ter muita atenção contra o adversário deste sábado: "O Chievo é uma equipe bem organizada, otimamente guiada por Maran. Precisamos dos três pontos e de uma melhor atuação, trabalhando melhor, principalmente, em nossa fase defensiva."

É provável que Massimiliano Allegri leve a campo uma Juventus bastante modificada. Chiellini, Khedira e Marchisio, lesionados, são os desfalques certos. Buffon, poupado, dará lugar à Szczesny.

+ Com show de Dybala, Juventus vira sobre Genoa após levar dois gols no início

A Juventus entrará em campo buscando a sua terceira vitória na competição. Nas duas rodadas anteriores, a equipe de Turim bateu o Cagliari por 3 a 0 e o Genoa por 4 a 2.

Bom dia, fã de futebol! Neste sábado (9), a VAVEL Brasil traz pra você o minuto a minuto da partida que abre a 3ª rodada da Serie A. Juventus e Chievo se enfrentam no Allianz Stadium, a partir das 13h. Acompanhe conosco todas as emoções desta partida!