Ídolo na Inter, Cambiasso anuncia aposentadoria para se tornar treinador

Cambiasso era um dos capitães da Inter (Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Aos 37 anos, o argentino Esteban Cambiasso anunciou nesta sexta-feira (8) sua aposentadoria dos gramados. Ídolo na Internazionale, clube que defendeu por dez anos, o agora ex-volante vai atuar no futebol de outra maneira.

Segundo a agência EFE, o atleta, que estava no Olympiacos, da Grécia, concluiu recentemente um curso de técnico da Uefa, em Coverciano, Florença, na Itália. Assim, ele está apto a treinar tanto times de categoria de base quanto ser auxiliar técnico de equipes principais.

Cambiasso começou sua carreira nas categorias de base do Real Madrid, em 1996. Dois anos depois, fez sua estreia como jogador profissional defendendo as cores do Independiente. Teve uma rápida passagem pelo River Plate em 2001, antes de acertar seu retorno ao Real Madrid, permanecendo por duas temporadas.

O argentino chegou à Inter em 2004, e, lá, sua carreira decolou. Tornou-se um dos líderes da equipe italiana por dez anos e ajudou nas conquistas de cinco Serie A, quatro Supercopas Italiana, três Copas Itália, uma Uefa Champions League e um Mundial de Clubes.

Em 2014, ele assinou com o Leicester City, mas permaneceu no time inglês por apenas uma temporada. Encerrou a carreira no Olympiacos, onde participou da conquista da Superliga Grega da temporada passada.