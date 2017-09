Com equipe alternativa, Juventus controla e vence Chievo em Turim

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Italiano, a ser disputado no Allianz Stadium, em Turim.

Na tarde deste sábado (9), a Juventus recebeu o Chievo, no Allianz Stadium, e venceu por 3 a 0. Os gols foram marcados por Heremaj (contra), Higuaín e Dybala. A partida foi válida pela terceira rodada da Serie A.

Com o resultado, a Juve se mantém na liderança da liga, com nove pontos. Já o time de Verona tem três pontos e aparece na 11ª colocação, mas pode cair algumas posições no decorrer da rodada.

O próximo compromisso da Velha Senhora é contra o Barcelona, na terça-feira (12), às 15h45, pela fase de grupos da Uefa Champions League. O Chievo voltará a campo no domingo (17), contra a Atalanta, às 13h.

Heremaj faz contra e Pjanic é destaque na etapa inicial

Nos minutos iniciais de partida, as equipes se estudavam bastante em campo. A Juventus vinha modificada e Pjanic comandava as ações do ataque da Velha Senhora.

Logo aos dez minutos de partida, Pjanic bateu falta na entrada da área e Heremaj mandou para o próprio gol. O Chievo tentava responder, mas não conseguia passar pelo meio de campo.

No único lance de perigo dos visitantes, o substituto de Buffon, Szczesny fez uma grande defesa em cobrança de falta na entrada da área e o zagueiro Medhi Benatia mandou o rebote para fora.

Dupla HD: Dybala e Higuaín marcam e decretam a vitória bianconera

Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images

Na volta dos vestiários, Dybala entrou no lugar de Douglas Costa, que fez bom primeiro tempo. O argentino estava inspirado e logo em seu primeiro lance mandou a bola com perigo para o gol adversário.

Em boa trama de Dybala e Pjanic, o bósnio tocou para Higuaín, que ampliou o placar da partida. O croata Mandzukic deixou o jogo após sentir a coxa direita e Bentancur entrou em seu lugar.

Já na metade de partida, a Juventus continuava pressionando e Dybala controlava as ações de ataque. O herdeiro da camisa 10 se livrou de seus marcadores na pequena área e chutou rasteiro no canto direito de Sorrentino para fechar o placar. O árbitro finalizou a partida depois de três minutos de acréscimo.