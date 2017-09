Jogo Lazio x Milan AO VIVO online pela Serie A 2017/18

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela terceira rodada da Serie A, a ser realizada no Estádio Olímpico, em Roma, Itália.

O árbitro da partida será o experiente Gianluca Rocchi (ITA).

Serie A 2017/18: Lazio x Milan em tempo real

O jogo será disputado no tradicional Olímpico de Roma, com capacidade para 72.698 pessoas, mas que deve receber um público mediano apenas. Até porque existem previsões de fortes chuvas na região, inclusive, com possibilidade de adiamento da partida.

Em compensação, Bonaventura voltou a ser convocado e ficará à disposição de Vincenzo Montella.

Já o Milan, não contará com Conti, lesionado e Gomez e Paletta que ficaram de fora por opção técnica.

A Lazio não poderá contar com Felipe Anderson que ainda se recupera de lesão e do novo reforço, Nani, que precisa se recuperar fisicamente e está trabalhando a parte.

FIQUE DE OLHO: Suso, meia-atacante do Milan: O espanhol marcou dois gols e deu duas assistências nas duas primeiras rodadas da Serie A e tem sido o mais regular nesse começo de temporada. Recentemente também foi convocado para a seleção e vive ótimo momento.

FIQUE DE OLHO: Ciro Immobile, atacante da Lazio: O italiano é o jogador mais em forma do setor ofensivo da Lazio, já que foi decisivo também para a seleção italiana durante as partidas de eliminatórias. Com certeza, será o principal perigo que a defesa rossonera irá enfrentar.

Já Vincenzo Montella, não escondeu as dificuldades do confronto diante a Lazio e disse que hoje, o Milan ainda não é um time pronto: "Amanhã enfrentaremos uma equipe que no último campeonato chegou na nossa frente, mas é uma partida difícil como as outras. Somos um time novo, temos jogadores novos que treinaram pouco juntos. A Lazio é uma equipe pragmática e muito inteligente.", analisou.

Lazio x Milan ao vivo

Na tradicional coletiva de imprensa, Simone Inzaghi afirmou que o jogo contra o Milan será um teste importante para a Lazio e lamentou o fato de não poder contar com todos os jogadores, dentre eles: Nani e Felipe Anderson: "Sem dúvidas será um teste. Temos importantes ausências. Queria muito poder disputar esse jogo com todos à disposição, mas vai levar um tempo ainda. Entretanto, nos preparamos no melhor modo possível para o embate.", salientou.

O último duelo entre Lazio e Milan foi em fevereiro desse ano. O jogo terminou empatado com gols marcados por Lucas Biglia e Suso, companheiros de Milan atualmente.

Durante a história, as duas equipes se enfrentaram vezes, com 62 vitórias do Milan, 27 da Lazio e ainda houveram 57 empates.

Na rodada anterior, recebeu o Cagliari e com venceu também por 2 a 1. Saiba mais aqui.

Já o Milan está na quarta posição com seis pontos ganhos.

Na última partida, visitou o Chievo e venceu no sufoco por 2 a 1.

A Lazio ocupa a nona colocação na tabela de classificação com quatro pontos.

Bom dia, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Lazio x Milan, pela terceira rodada da Serie A, partida a ser disputada às 10h (de Brasília), no Olímpico de Roma.

Minuto a minuto de Lazio x Milan, pela Serie A 2017-18