Com golaço de Perisic, Inter bate Spal e segue colada à líder Juventus

A Internazionale alcançou neste domingo (10) sua terceira vitória seguida na Serie A. No Giuseppe Meazza, em Milão, os nerazzurri venceram a Spal, por 2 a 0, e empolgaram a torcida presente no estádio. O duelo valeu pela terceira rodada da liga italiana.

De pênalti, o atacante Mauro Icardi abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo. Com esse gol, o argentino continua colado em seu compatriota Paulo Dybala, da Juventus, na artilharia da Serie A: ambos têm cinco gols.

Na reta final da etapa final, o meia-atacante Ivan Perisic acertou um lindo chute, no ângulo direito do goleiro, e sacramentou a vitória da Inter. O gol foi como um presente ao croata, que havia renovado contrato com a Beneamata na semana passada.

Com o resultado, a Inter vai a nove pontos e continua no segundo lugar. O time de Milão tem a mesma pontuação da líder Juventus, mas os bianconeri têm um gol a mais de saldo – oito contra sete dos interistas. Já a Spal milita na nona posição, com quatro pontos, mas pode cair algumas colocações no decorrer da rodada.

Inter e Spal entrarão em campo novamente no próximo fim de semana. Às 10h do sábado (16), a equipe de Luciano Spalletti vai visitar com o Crotone, na Calábria. Os biancazzuri, por sua vez, vão encarar o Cagliari, em Ferrara, no domingo (17), às 10h.