Immobile brilha, Lazio goleia apático Milan e tira invencibilidade do rival

Num dia inspirado do atacante Ciro Immobile, a Lazio goleou o Milan, neste domingo (10), por 4 a 1, no Olímpico de Roma, em jogo válido pela quarta rodada da Serie A. O jogador marcou três gols e deu a assistência para o tento de Luis Alberto. Os rossoneri descontaram com Riccardo Montolivo.

Com o resultado, a Lazio vai a sete pontos, alcança sua segunda vitória no campeonato italiano e assume a terceira posição provisoriamente na tabela. Já o Milan perde sua primeira partida após duas vitórias consecutivas na liga e corre o risco de acabar a rodada na sétima colocação. Atualmente, o time milanês ocupa a sexta colocação, com seis pontos.

Agora, ambos os times mudam a chave e começam a pensar na estreia da fase de grupos da Uefa Europa League, na quinta-feira (14). Às 16h05, os biancocelesti enfrentarão o holandês Vitesse, em Arnhem. Os milanistas, por sua vez, pegarão o Austria Viena, em Viena, às 14h.

Poucas chances na primeira etapa

Em um primeiro tempo de distintas posturas por parte das duas equipes, o Milan saiu tentando impôr um ritmo ofensivo, insistindo em jogadas pelo meio-campo, com Lucas Biglia, ex-Lazio, sendo o principal passador dos rossoneri no início do jogo. Já o clube da capital se mostrava passivo no jogo, estudando o adversário em busca de um contragolpe e trabalhando as jogadas pelos lados do campo, com Luis Alberto e Basta muito procurados como opção no ataque.

Assustando pouco o goleiro Strakosha, o Milan foi diminuindo o ritmo deixando a Lazio crescer em campo, fato que exigiu uma defesa providencial de Donnarumma por volta dos 15 minutos da etapa inicial. O lance decretava uma mudança de postura nos biancocelesti. A partir deste momento, o Diavolo apenas se defendeu, além de abusar nos erros de passes com os jogadores de meio-campo, dificultando uma investida no ataque.

Após acelerar o ritmo de jogo, os donos da casa não demoraram a chegar ao gol. Kessié derrubou Luis Alberto na área, e o árbitro assinou o pênalti. Ciro Immobile converteu e fez 1 a 0 Lazio. Atrás do placar, os rossoneri acabaram se expondo, resultando no segundo gol da Lazio na mesma jogada utilizada pelos lados, e mais uma vez Immobile estava lá, para conferir o cruzamento de Lulic, e marcar um golaço antes do intervalo.

Donnarumma lamenta veementemente após acertar o canto no pênalti mas sem alcançar a bola (Foto: Vincenzo Pinto/Getty Images

Lazio esmagadora e apagão vermelho e preto

No segundo tempo, a Lazio se manteve ativa no ataque e produzindo jogadas ofensivas. Logo após o pontapé inicial, Immobile foi às redes mais uma vez, após boa jogada de Lulic pela ponta esquerda.

Perdendo por 3 a 0, os torcedores do Milan viram, mais uma vez, a defesa do time se expor e Luis Alberto aumentar o prejuízo, após completar cruzamento de Immobile: 4 a 0.

Immobile se tornou o protagonista do jogo. Além dos três gols, deu a assistência para o quarto gol. O atacante italiano se movimentava muito, apresentando-se pelos lados para receber a bola e abrir espaço aos meio-campistas mais ofensivos.

Mesmo fazendo contratações que empolgaram a torcida, no jogo contra a Lazio o Diavolo não conseguiu se impor e sofreu na criação de jogadas. Os meio-campistas encontraram dificuldade em produzir. Mesmo com as alterações de Vicenzo Montella, colocando Kalinic e Çalhanoglu no lugares de Cutrone e Borini, respectivamente, a dificuldade era nítida.

Os milanistas, contudo, conseguiram marcar um gol de honra. Após cobrança de falta de Çalhanoglu, Montolivo tocou no canto direito de Strakosha.

O jogo como um todo foi esfriando após o Milan abrir o placar, em um momento que era tarde para uma possível reação. Depois de construir o resultado, a Lazio passou a se defender de algumas jogadas dos rossoneri.

Mesmo tentando ensaiar uma reação, o tempo também jogava contra o Milan, que não conseguiu penetrar na defesa da Lazio, mesmo com a saída de Suso e a entrada de Bonaventura. No final da segunda etapa, os donos da casa ainda levaram perigo em contra ataques, mas o placar ficou nos 4 a 1 mesmo com Parolo levando o seu segundo cartão amarelo e sendo expulso nos acréscimos.

Apito final, e o Milan conheceu sua primeira derrota nesta edição da Serie A. Já a Lazio ganha um ânimo para seguir em frente pelo resto da temporada vencendo o time que fora mais badalado no último mercado de transferências.