Montella quer Milan 'mais agressivo' e indica mudança tática para jogo da Europa League

Para Montella, Milan mereceu a derrota contra a Lazio (Foto: Divulgação/AC Milan)

Após a derrota acachapante para a Lazio, por 4 a 1, neste domingo (10), em Roma, o técnico do Milan, Vincenzo Montella, lamentou o resultado e pediu calma à torcida. O comandante entende que a equipe milanista está em processo de entrosamento e, assim, precisa de tempo para transmitir suas ideias aos jogadores.

“O treinador é sempre o maior responsável quando a equipe perde, e nós merecemos perder”, afirmou. “Começamos bem, então o escanteio onde a Lazio quase marcou mudou a inércia do jogo. O início do segundo tempo foi trágico, esportivamente falando. [...] Não estou preocupado porque somos uma equipe em construção. É necessário equilíbrio ao analisar uma partida. Houve muitos jogadores a serviço das seleções [Data Fifa]”, analisou.

Montella usou a vitória da Lazio sobre a Juventus, na decisão da Supercopa Italiana, para destacar o jogo coletivo do time biancoceleste. “A Lazio venceu a Juventus há poucas semanas, jogam juntos há um ano e, então, eles se conhecem mais. Não nego que é preciso trabalhar. Não descarto que essa derrota possa nos fazer bem”, observou.

No revés deste domingo, o esquema tático utilizado pelo Milan, 4-3-3, não funcionou contra o 3-4-2-1 da Lazio. Os zagueiros abusaram de bolas longas ao ataque; o meio-campo errou muitos passes e pouco criou; e os pontas, mais o centroavante, ficaram sumidos no jogo.

Para o próximo jogo do Milan, contra o Austria Viena, em Viena, pela fase de grupos da Uefa Europa League, Montella deve implantar outro sistema de jogo no time. A ideia, segundo o treinador, é usar o 3-5-2, com Mateo Musacchio, Leonardo Bonucci e Alessio Romagnoli na linha de defesa.

“Quando nós contratamos Bonucci houve a intenção de passar a jogar com três zagueiros. Romagnoli vem se recuperando [de lesão], então na quinta-feira estou disposto a jogar com três atrás. Eu não fiz isso hoje porque não treinamos muito nos últimos dias”, confessou o técnico, que finalizou dizendo que os rossoneri precisam “ser mais agressivos e menos educados”.

O Milan visitará o Austria Viena na quarta-feira (14), às 14h, em Viena, valendo pela primeira rodada da fase de grupos da Europa League. Os italianos estão no Grupo D.