Jogo Roma x Atlético de Madrid AO VIVO hoje pela Uefa Champions League 2017/18 (0-0)

Google Plus

Boa tarde, torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos tudo de Roma x Atlético de Madrid, ao vivo, pela rodada de abertura da Uefa Champions League 2017/18. A partida será realizada no Estádio Olímpico, em Roma, às 15h45.

O melhor campeonato de futebol do mundo está de volta! Pelo Grupo C da Champions League, Roma e Atlético de Madrid fazem um jogão em Roma (ITA), no duelo entre Naingollan e Griezmann, os dois craques das equipes.

Ainda no grupo C, Chelsea e Qarabag farão a outra partida, em Londres. Na próxima rodada, a Roma irá até o Azerbaijão enfrentar o Qarabag, enquanto o Atlético de Madrid receberá o Chelsea, a partida mais aguardada desse grupo, no estádio Metropolitano, nova casa da equipe madrilenha.

Pela Serie A, a Roma não está brigando - ainda - pelo título. Em duas rodadas disputadas, a equipe da capital venceu uma e perdeu outra, se encontrando na 10ª posição. Porém, a Roma ainda terá uma partida a disputar pela 3ª rodada, já que o duelo contra a Sampdoria foi adiado por causa do mau tempo.

A situação do Atlético de Madrid é parecida. Na La Liga, a equipe comandada pelo argentino Diego Simeone é a 8ª colocada, com 5 pontos ganhos em 3 rodadas. Na última partida, empatou com o Valencia em 0 a 0, fora de casa.

Se a estatística entrasse em campo, o torcedor da Roma poderia ficar preocupado. Nos últimos sete jogos em casa pela Champions League, a equipe italiana venceu apenas uma.

Pelo lado do Atlético, o retrospecto deixa o torcedor animado. Na última vez em que as duas equipes se enfrentaram numa competição euopeia, Copa da UEFA 1998/99, o Atlético de Madrid venceu as duas partidas (2 a 1 e 2 a 1).

Eusebio Di Francesco (Roma): "Ele [Simeone] tem sua própria identidade. Eles sabem o que ele quer e obtêm resultados - talvez não seja tão estético, mas é prático. O que eu quero da minha equipe é a organização certa. Temos que ficar compactos em todos os momentos. Mas eu precisaria de um dia inteiro para explicar minha filosofia - não posso descrevê-la em duas palavras. Pensamos em uma maneira de causar problemas, mesmo que eu não possa revelá-lo publicamente. Precisamos de jogadores que possam assumir a responsabilidade, jogadores com personalidade".

Diego Simeone (Atlético de Madrid): "Não temos nenhum complexo de inferioridade. O que aconteceu no passado permanece no passado, olhamos para o futuro. Amanhã começamos outra aventura sobre a qual estamos entusiasmados. Eu sei que a Roma é um grande time que gosta de jogar futebol plasticamente agradável; Eles jogam bem pelas laterais do campo e são excelentes tecnicamente. Eu acredito no futuro deste clube [Atlético]. O desafio fica maior e maior. Há vida aqui. Nossa motivação é conquistar a Champions League".