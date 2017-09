Roma conta com grande atuação de Alisson e empata com Atlético de Madrid em casa

A primeira tarde de Uefa Champions League teve como um dos destaques um brasileiro. Nesta terça-feira (12), na abertura da edição 2017/18 da maior competição entre clubes do planeta, Roma e Atlético de Madrid se enfrentaram pela primeira rodada na Itália e não saíram do zero, principalmente por conta de uma atuação de gala do goleiro brasileiro Alisson, que fechou o gol, principalmente no segundo tempo.

Com este resultado, as duas equipes somam apenas um ponto e veem o Chelsea disparar na liderança do grupo após a goleada sobre o pobre Qarabag. Na próxima rodada, ambos os times retornarão a campo no próximo dia 27, uma quarta-feira. Às 13h, a Roma visita o Qarabag, enquanto às 15h45, o Atlético de Madrid tem um complicadíssimo confronto diante do Chelsea, em casa.

Boas chances, mas placar zerado

O início de jogo foi de estudo pelos dois lados, mas na medida que o jogo se desenvolvia, o Atlético começava a explorar os espaços cedidos pelos italianos, tanto que a primeira grande chance veio após descida de Filipe Luís pela esquerda, que mandou rasteiro para a entrada da área, Saúl finalizou de primeira e a bola foi no pé da trave de Alisson.

A Roma tinha dificuldade, mesmo com três atacantes de finalizar a meta de Jan Oblak, tendo em vista o excelente bloqueio dos comandados de Diego Simeone, que seguiam chegando melhor, e mais uma vez pela esquerda, quando Filipe Luís cruzou, Griezmann dominou com espaço na área e finalizou ao lado do gol de Alisson.

Kolarov e Saúl disputam bola | Foto: Filippo Monteforte/Getty Images

Com pouco mais de 30 minutos jogados, as duas equipes tiveram uma sequência de grandes chances. A primeira foram dos donos da casa, quando, após cobrança de falta ensaiada, Nainggolan emendou um forte chute de fora da área, mas Oblak, com muita gente na frente, fez boa defesa.

No contra-ataque, Saúl foi acionado pela direita, cruzou, a bola passou por Vietto, mas não por Koke, que finalizou de canhota quase na pequena área, a bola passou de Alisson, mas não de Manolas, que salvou a Roma quase em cima da linha. Na sequência do lance, a bola voltou para Koke, que cruzou, Griezmann tentou, mas Alisson fez boa intervenção.

Alisson fecha o gol e garante empate para donos da casa

A segunda etapa iniciou com uma pressão total dos colchoneros, que dominavam as ações da partida, tanto que a primeira boa chance da etapa final foram dos visitantes, quando Vietto recebeu grande passe no meio da defesa, saiu cara a cara com Alisson, finalizou, mas o arqueiro brasileiro fez grande defesa.

A Roma era inofensiva no segundo tempo. Não atacava e nem conseguia chegar. Por outro lado, o Atléti seguia martelando, quando Correa recebeu passe de Griezmann, ganhou da defesa na velocidade e finalizou cruzado, mas Alisson fez grande defesa e salvou a equipe da capital italiana mais uma vez. Era total pressão dos espanhóis.

Os donos da casa até conseguiram equilibrar um pouco as ações da partida com as mudanças no esquema, além das substituições. Porém, o Atlético seguia mais objetivo nas suas chegadas, só que parava numa parede chamada Alisson, que salvou os italianos mais uma vez após um chutaço de Angel Correa da entrada da área.

Brasileiro foi o grande destaque da partida | Foto: Filippo Monteforte/Getty Images

No último grande momento da partida, a estrela do goleiro titular da seleção brasileira brilhou mais uma vez. Após cobrança de escanteio de Koke, Saúl subiu muito bem, cabeceou com força e Alisson espalmou. Na sobra, o próprio camisa 8 do Atléti finalizou de primeira totalmente livre, mas mandou na trave a última chance dos espanhóis no jogo.