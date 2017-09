Allegri lamenta chances desperdiçadas contra Barcelona: "É preciso marcar"

Allegri criticou espaços dados aos donos da casa (Foto: Daniele Badolato - Juventus FC/Getty Images)

A Juventus estreou com derrota nesta terça-feira (12) na fase de grupos da Champions League. O resultado desfavorável por 3 a 0 para o Barcelona, com gols de Messi e Rakitic, deixa a Velha Senhora em terceira colocação no Grupo D e momentaneamente fora da zona de classificação. Na outra partida da chave, o Sporting ganhou por 3 a 2 do Olympiacos e assumiu a vice-liderança.

Em coletiva pós-jogo, o técnico Massimiliano Allegri comentou sobre o desempenho de sua equipe em campo. Para ele, a Juventus desperdiçou algumas chances no ataque e deu espaços para os donos da casa.

"O time fez um bom jogo, mas quando se tem chances aqui, é preciso marcar. Concedemos o primeiro e terceiro gols em contra-ataques, quando tentávamos avançar. Nós fomos punidos por nossos próprios erros", avaliou.

Após a partida, o atacante Gonzalo Higuaín foi alvo de críticas devido à sua baixa atuação no Camp Nou. Max Allegri, no entanto, saiu em defesa de seu comandado. "Higuaín começou bem. Ele precisa ficar mais relaxado nesses jogos. É necessário força mental para permanecer no jogo", justificou.

Com a situação desconfortável na tabela, a Juventus precisa vencer o Olympiacos para continuar na briga por uma vaga nas fases eliminatórias da Champions League. A partida ocorrerá na última quarta-feira (27) de setembro, às 15h45, no Allianz Stadium, em Turim.

"Na última edição fizemos um bom jogo [contra o Barcelona] e aproveitamos nossas chances de ataque. Essa é outra campanha na Champions League e estamos apenas no início. Queríamos começar bem em nosso grupo, mas não foi o caso e agora precisamos conquistar os três pontos contra o Olympiakos em nossa casa", concluiu.

A Juventus agora enfrentará o Sassuolo, no Mapei Stadium, pela quarta rodada da Serie A, no próximo domingo (17), às 7h30. Até o momento, a Juventus é líder da liga italiana, somando nove pontos.