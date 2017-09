Recém-contratado, Matías Vecino avalia início de campeonato da Inter e elogia Spalletti

Vecino acredita no projeto da Inter (Foto: Giuseppe Bellini/Getty Images)

Em bom início de campeonato, a Internazionale acumula três vitórias em três jogos, se igualando aos números da Juventus e Napoli. Recém-chegado ao clube, o meio-campista uruguaio Matías Vecino contou, em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, sobre as expectativas para o ano da Inter.

"Estamos no início da temporada, não devemos pensar sobre o Scudetto. Nós precisamos ganhar os jogos e jogar bem, pois ainda não é o momento de olhar para a classificação. Para terminar no topo, não devemos perder pontos e por isso é necessário trabalhar duro", disse.

Elogiado pelo novo treinador Luciano Spalletti, atleta sul-americano elogiou o trabalho da comissão técnica e disse não ter medo da concorrência do italiano Roberto Gagliardini no meio de campo.

"Venho jogando bem e estou bastante integrado ao grupo. Para mim, a concorrência é apenas mais um incentivo para dar mais dentro de campo. Spalletti me deu confiança e isso é essencial para um jogador que chega a uma nova equipe. Ele cuida de todos os detalhes para que você saiba o que fazer quando estiver dentro de campo", comentou.

Na última temporada, a Inter oscilou bastante e terminou em sétimo lugar na tabela de classificação, com 62 pontos, e passou por duas trocas no comando técnico – Frank De Boer e Stefano Pioli estiveram à frente da equipe. Após a vitória contra a Spal, no último domingo (10), Spalletti disse que os nerazzurri estão no caminho certo para continuar crescendo na atual temporada.

"Nós estamos trabalhando juntos e trilhamos o caminho certo para continuar melhorando e chegar na colocação onde todos almejam para o clube", avaliou.

A Inter de Spalletti voltará a campo no próximo sábado (16) para enfrentar o Crotone, às 10h, no Estádio Ezio Scida, em confronto válido pela quarta rodada da Serie A.