Atalanta atropela Everton e conquista importante vitória no 'grupo da morte' da UEL

Dando início aos seus trabalhos nesta quinta-feira (14), a Uefa Europa League começou a sua fase de grupos a todo vapor. No estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, a Atalanta recebeu a forte equipe do Everton, em duelo válido pelo grupo E, considerado o 'grupo da morte' da competição.

Em campo, as equipes travaram um duelo de posturas distintas. Vindo de uma sequência de maus resultados, o Everton tinha a difícil missão de espantar a má fase dentro do Atleti Azzurri d'Italia. Todavia, a equipe Orobici, conhecida por sua força em seus domínios, não deu nenhuma chance ao time inglês e construiu, ainda no primeiro tempo, a vitória por 3 a 0. Masiello, Gomez e Cristante anotaram os gols.

Depois da partida desta quinta, as equipes só terão novo compromisso pela competição europeia no dia 28 de setembro. Enquanto os ingleses recebem o Apollon no Goodison Park, os italianos irão à França para enfrentar o Lyon. Em suas respectivas ligas, o Everton enfrentará o Manchester United, no domingo (17), fora de casa. Já a Atalanta jogará contra o Chievo, também longe de seus domínios.

Resumo da partida

(Foto: Massimiliano Ferraro/NurPhoto via Getty Images)

Com um primeiro tempo muito movimentado por parte da equipe italiana, os Toffees sequer tiveram chance de causar problemas para a defesa Oribici. Os donos da casa iniciaram a partida tomando as rédeas da partida, testando bastante o goleiro Stekelenburg e exigindo deste boas intervenções.

Por ironia, o primeiro gol da partida nasce em cobrança de escanteio cedido pelo holandês. Andrea Masiello conferiu depois de um bate-rebate na pequena área: 1 a 0. Com o placar aberto, o Everton tentava sair para o jogo, mas encontrava dificuldades na criação. Com Wayne Rooney muito abaixo de sua média, a equipe visitante deixava de criar chances perigosas, sem conseguir nenhuma infiltração na defesa italiana.

A Atalanta por sua vez, não se satisfez com o primeiro gol e abusava das jogadas verticais pelos dois lados do campo. Em uma dessas oportunidades, o camisa 10 argentino Alejandro 'Papu' Gomez, acertou um lindo chute de fora da área, ampliando para os italianos.

Aproveitando-se da apatia do Everton, os donos da casa mexeram no placar aos 43 minutos do primeiro tempo, deixando o buraco ainda mais fundo para os ingleses: 3 a 0, com o meio-campista Bryan Cristante recebendo no meio dos zagueiros e balançando as redes mais uma vez na partida.

Na segunda etapa, o Everton bem que tentou alguns chutes de fora da área e, através de Kevin Mirallas, levava perigo em alguns escanteios. Todavia, a equipe inglesa pagou pelos erros do primeiro tempo e não conseguiu uma reação. Os visitantes ensaiaram uma pressão na segunda metade do jogo, mas foram neutralizados por uma defesa italiana muito bem postada.