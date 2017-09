Vincenzo Montella revela alívio com goleada na estreia pela UEL: "O Milan precisava disso"

Google Plus

(Foto: Claudio Villa/Getty Images)

Goleada sofrida, goleada aplicada. Essa foi a resposta do Milan, nesta quinta-feira (14), aos seus torcedores mais desconfiados. Sob 'pressão' após a derrota por 4 a 1 ante à Lazio, pela Serie A, a equipe rossonera estreou na Uefa Europa League com bela atuação, batendo, fora de casa, a equipe do Austria Viena por 5 a 1.

Em entrevista concedida ao canal Sky Sport, Vincenzo Montella mostrou-se muito satisfeito com o empenho da sua equipe. Para o treinador rossonero, a atuação do time nesta quinta-feira revelou uma grande determinação e capacidade de recuperação de seus jogadores.

"A derrota contra a Lazio estava pesada sobre nós, mas hoje eu gostei muito do espírito da equipe e a capacidade de interpretação de jogo. No final das contas, acho que a derrota de domingo nos fez bem, devemos alimentar esta determinação durante toda a campanha", afirmou.

Em uma breve leitura da partida, Montella mencionou como único ponto negativo uma pequena queda de concentração no início da segunda etapa, quando sua equipe já vencia por 3 a 0. Em contrapartida, o treinador exaltou a capacidade de seus comandados em 'finalizar o trabalho', não permitindo maiores reações do adversário.

"Houve uma ligeira queda de concentração após o reinício da partida. Em outros jogos desta temporada, não terminamos o trabalho e, portanto, abrimos portas para nossos rivais. Hoje mudamos este panorama. Precisávamos disto. Estou muito feliz com essa vitória", pontuou o treinador.

Apesar da grande atuação coletiva, o comandante rossonero não deixou de elogiar, individualmente, os dois personagens principais da goleada: André Silva e Hakan Çalhanoglu.

"Silva está com fome de gols. Hoje ele conseguiu aproveitar ao máximo as suas características. Parecia bem mais a vontade em campo e isto, definitivamente, aumentará sua confiança. Çalhanoglu teve uma grande atuação, buscando sempre passes verticais, construindo os gols para seus companheiros", concluiu.