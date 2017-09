Recém-contratado, lateral Andrea Conti sofre lesão séria e desfalcará Milan por cerca de seis meses

Atleta italiano perderá quase metade da temporada, incluindo a fase de grupos da Europa League (Foto: Emilio Adnreoli/Getty Images)

Ainda em êxtase após a vitória sobre o Austria Viena na estreia da Uefa Europa League, o torcedor do Milan foi pego de surpresa, nesta sexta-feira (15), com uma notícia que preocupa no setor defensivo. O lateral-direito Andrea Conti, recém-contratado junto à Atalanta, sofreu uma lesão no ligamento cruzado esquerdo na partida da Seleção Italiana contra Israel, em Reggio Emilia, na última Data Fifa.

Em nota, o Milan confirmou a avaliação feita pela equipe médica, sendo necessária a realização de uma cirurgia, que deve ocorrer nos próximos dias. Ele deverá desfalcar os rossoneri por seis meses.

"Andrea Conti passou por análises clínicas e instrumentais que evidenciaram uma lesão cruzada frontal do joelho esquerdo. O defensor sofrerá uma reconstrução artroscópica da cirurgia ligamentar pela manhã que será realizada pelo equipe médica do Prof. Schonhuber. O tempo de recuperação são estimados em seis meses", informava o comunicado.

Sem Conti, o técnico Vicenzo Montella deve escalar o experiente Ignazio Abate contra a Udinese, no domingo (17), em Milão, valendo pela quarta rodada da Serie A. Caso não opte em utilizar Abate, outro que pode ocupar a posição na lateral é jovem Davide Calabria, que foi titular na derrota para a Lazio, no último fim de semana, em Roma.

Com um período longo de recuperação, Andrea só deve retornar no segundo turno do campeonato italiano. O tratamento é lento, e o atleta deverá retornar à equipe em meados de março do ano que vem. Enquanto se recupera, Conti só deve jogar na fase eliminatória da Europa League, caso o clube de Milão avance às próximas fases. A ida do jogador à Copa do Mundo da Rússia também pode ser afetada, já que o Mundial começará em junho.

Conti chegou ao Milan em julho, contratado pela junto da Atalanta por € 25 milhões. Considerado o melhor defensor da temporada 2016/17, o lateral só atuou em duas partidas pelo clube rossonero, uma delas vindo do banco de reservas.