Com retrospecto positivo de 44 anos, Roma recebe Hellas Verona no Olímpico

Depois de segurar um empate contra o Atlético de Madrid na estreia da Uefa Champions League, a Roma tem uma missão mais tranquila na Serie A. Os comandados de Eusebio Di Francesco recebem o Hellas Verona, no Estádio Olímpico, neste sábado (16) às 15h45, em jogo válido pela quarta rodada da Serie A.

Enquanto o clube de Verona amarga nas últimas colocações da tabela, os anfitriões estão em uma posição mais tranquila na tabela. Com um jogo a menos, que foi adiado devido ao mal tempo, os romanos somam uma vitória e uma derrota no campeonato e contam com a boa fase vivida pelo goleiro Alisson Becker. O arqueiro brasileiro foi um dos protagonistas na partida do meio de semana contra o Atlético de Madrid.

Retrospecto positivo para os donos da casa

Os visitantes têm a difícil missão de vencer o clube da capital no Olímpico, onde não triunfam há 44 anos, desde a temporada de 1973. De lá pra cá, foram 54 confrontos com 29 vitórias da Roma, 19 empates e apenas nove vitórias do Verona. Outra tarefa indigesta que os gialloblù têm é apagar a derrota de 5 a 0 que ocorreu contra a Fiorentina, na última rodada e deixar deixar a vice-lanterna do campeonato.

Carrascos dos dois lados

Mesmo vivendo a boa fase no setor defensivo, o romanistas terão pela frente o atacante Giampaolo Pazzini, que é considerado um carrasco do clube da capital, anotando quatro gols nas últimas cinco partidas em que visitou o Olímpico. Entretanto, 'Pazzo' tem apenas um gol em três jogos disputados na Serie A.

Já o carrasco dos romanos quando enfrentam o Hellas Verona é o meio-campista Florenzi, que nos sete jogos que participou contra o Verona, anotou três gols.

Antes de partirem para a capital, o técnico Fábio Pecchina concedeu entrevista coletiva e foi realista quanto ao objetivo da equipe na Série A.

"A nossa meta é a salvação, em uma longa jornada que vai terminar só depois de 38 rodadas. Não podemos perder chances de pontuar no campeonato, todo ponto é precioso para nós", esclareceu o treinador.

Sabendo da situação do adversário, Eusébio Di Francesco falou em coletiva antes do jogo, e alertou sobre a situação do Hellas Verona, que não teve um bom início de campeonato italiano, que acumula um empate e duas derrotas.

"Há um grande desejo de vencermos o Verona, mesmo sabendo que é um adversário com algumas deficiências técnicas. A situação que se encontram não é a das mais confortáveis, e eles precisam do resultando, portanto, devemos demonstrar entusiasmo e jogar o nosso jogo para sairmos vitoriosos", concluiu Di Francesco.