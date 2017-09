Internazionale sofre, mas vence Crotone e mantém invencibilidade na Serie A

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 4ª rodada da Serie A 2017/18, realizada no Stadio Ezio Scida, em Crotone, na Itália.

Na manhã deste sábado (16), a Internazionale voltou a campo pela Serie A 2017/18, desafiando o Crotone, no Stadio Ezio Scida. Em partida pobre tecnicamente, os comandados de Luciano Spalletti não brilharam, mas mostraram competência e venceram por 2 a 0, com gols de Skriniar e Perisic, já na reta final do duelo.

Chegando aos 12 pontos somados, a Inter assumiu a liderança isolada da Serie A e manteve o 100% de aproveitamento na competição. Napoli e Juventus, que ainda entram em campo no domingo (17), podem igualar a equipe de Milão.

O Crotone, por sua vez, segue sua sina de não conseguir balançar as redes no campeonato italiano. Com apenas um ponto somado, a equipe de Davide Nicola se encontra na 18ª posição, abrindo a zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, a Internazionale vai ao Renato Dall'Ara visitar o Bologna. Este jogo acontece já na próxima terça-feira (19). O Crotone encara a Atalanta na quarta-feira (20), no Atleti Azzurri D'Italia.

Jogo 'sonolento' na primeira etapa

(Foto: Carlo Hermann/AFP/Getty Images)

A primeira etapa foi bastante morna. Reconhecendo o favoritismo de seu adversário, o Crotone assumiu uma postura defensiva desde os primeiros minutos de jogo, tentando explorar, ao máximo, os contra-ataques. A estratégia de Davide Nicola surtiu efeito, causando enormes dificuldades para os visitantes. Pouca criativa, a equipe de Milão não conseguia furar o 'ferrolho' defensivo do Crotone.

A primeira conclusão em gol foi da equipe rossoblu, aos 9', com Tonev parando em boa defesa de Handanovic. A única grande chance da equipe de Milão na primeira etapa veio aos 29', quando João Mário recebeu belo passe de Perisic, mas finalizou rente à trave do goleiro Cordaz. Pouco aconteceu no restante da etapa inicial.

Crotone luta, mas Inter cresce na reta final

(Foto: Emilio Andreoli - Inter/Inter via Getty Images)

Confiante por ter neutralizado a forte equipe interista na primeira etapa, os donos da casa voltaram para o segundo tempo bem mais animados, tentando atacar mais e levar mais perigo ao gol de Handanovic. Nas arquibancadas, a torcida rossoblu demonstrava grande euforia com a atuação de sua equipe.

Logo aos 6', Tonev teve grande chance de abrir o placar, mas parou em uma defesa incrível no arqueiro nerazzurri. Aos 23', Handanovic foi novamente exigido, desta vez espalmando cabeçada com endereço certo de Rohden. Até o momento, o goleiro da Internazionale era o principal protagonista da partida.

Vendo sua equipe apática, Spalletti promoveu substituições, buscando um novo ânimo para seus comandados. A partir dos 30', a Internazionale começou a ser mais incisiva, pressionando mais, ainda que desorganizadamente. Aos 36', após cobrança de escanteio e confusão na área, a bola sobrou nos pés de Skriniar, que só precisou completar para o fundo das redes e abrir o placar: 1 a 0.

O gol foi um balde d'água fria no ímpeto do Crotone. Nitidamente abatidos, os donos da casa se tornaram presa fácil pra equipe de Milão, que ainda ampliou nos acréscimos. Perisic deixou sua marca já aos 47', após receber livre na grande área e concluir no cantinho de Cordaz, dando números finais ao jogo.