Mertens brilha, Napoli faz seis no Benevento e segue 100% na Serie A

Ocorreu neste domingo (17) o primeiro confronto entre campanos na Serie A desde os anos 80. O Napoli não tomou conhecimento do Benevento e enfiou 6 a 0 nos rivais, com show de Mertens, que marcou três vezes. Allan, Insigne e Callejón completaram o placar. A partida ocorreu no San Paolo, em Nápoles, e foi válida pela quarta rodada da liga.

Com o resultado, o Napoli é o líder da Serie A, empatado em pontos com as rivais Juventus e Internazionale, mas leva a melhor no saldo de gols. Já o Benevento, amarga seus primeiros jogos na primeira divisão com a lanterna do campeonato, já que o time não pontuou ainda.

Na próxima rodada, na quarta-feira (20), o Napoli viaja à capital para o clássico diante da Lazio, enquanto o Benevento receberá a Roma em casa.

Napoli goleia na primeira etapa

Mertens foi o dono da partida (Foto: Francesco Pecoraro/Getty Images)

Logo nos primeiros minutos, o Napoli já foi a frente. Aos dois minutos, em jogada individual de Allan, o brasileiro serviu Mertens, que chutou pra defesa de Belec, mas o goleiro deu rebote, e o camisa 5 napolitano encheu o pé pra marcar o primeiro gol da partida.

Aos 15 minutos, após jogada de troca de passes vinda do campo de defesa, Insigne recebeu pela esquerda, e entre alguns zagueiro, bateu com estilo no canto direito do goleiro, e a bola caprichosamente foi as redes para aumentar a vantagem napolitana.

A vantagem não esmoreceu os napolitanos, que continuavam no ataque: aos 27 minutos, em belo lançamento de Insigne, Mertens apareceu entre os zagueiros e deu quase um golpe de caratê na bola pra marcar o terceiro do Napoli.

O Napoli jogava fácil, e o quarto gol sobre um Benevento atordoado, que não ameaçou a meta de Reina, demorou apenas quatro minutos de diferença em relação ao terceiro gol. Aos 31 minutos, cruzamento rasteiro da esquerda, a zaga adversária não cortou e Callejón bateu cruzado, no contrapé de Belec, para ampliar a vantagem napolitana até o fim da primeira etapa.

Napolitanos garantem a goleada na segunda etapa

Na segundo tempo, o Napoli relaxou. Enquanto os comandados de Marco Baroni tentavam ao máximo minimizar o prejuízo, o técnico Maurizio Sarri poupava alguns de seus titulares. Insigne foi o primeiro, saindo para a entrada de Giaccherini.

O próprio Giaccherini aos 20 minutos, foi calçado por Chibsah dentro da área. Pênalti marcado pelo árbitro, e na cobrança, Mertens bateu bem, Belec ainda tocou na bola, mas não impediu o quinto gol napolitano.

Nos minutos finais, aos 44, o estreante argelino Ounas, entrou dentro da área e foi derrubado pelo zagueiro adversário. Outro pênalti, que Mertens mais uma vez bateu muito bem para fechar a goleada em 6 a 0, para festa de um San Paolo com cerca de 49 mil torcedores.