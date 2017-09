Immobile brilha novamente, Lazio bate Genoa e mantém invencibilidade na Serie A

Genoa e Lazio entraram em campo na tarde deste domingo (17), em partida que encerrou a quarta rodada da Serie A. Para o Genoa, uma vitória significaria se afastar da zona de rebaixamento. Para a Lazio, o triunfo resultaria em um salto na tabela, recolocando a equipe biancocelesti entre os quatro primeiros do campeonato.

Apesar de muita luta da equipe rossoblu, o poderio ofensivo laziale acabou prevalecendo. Em partida muito movimentada e repleta de alternativas, melhor para os visitantes: 3 a 2, com dois gols do artilheiro Ciro Immobile e um do zagueiro Bastos. Pellegri anotou os tentos do Genoa.

A Lazio abriu o placar logo aos 13' do primeiro tempo. Após cobrança de falta de Milinkovic, a bola sobrou limpa para o zagueiro Bastos completar para o fundo das redes. A partir do gol, o jogo ficou muito disputado, mas sem grandes oportunidades para ambas as equipes. Ainda na primeira etapa, o atacante Pellegri substituiu Centurión, e se transformou na principal peça ofensiva dos donos da casa.

Bastos e Immobile celebram gol que abriu o placar da partida (Foto: Marco Rosi/Getty Images)

A segunda etapa foi muito mais aberta e movimentada, com diversas oportunidades de gol para as duas equipes. Pellegri empatou o jogo aos 12', animando a torcida presente no Luigi Ferraris. Aos 25', todavia, brilhou a estrela do artilheiro Immobile, novamente colocando os visitantes em vantagem: 2 a 1. Os donos da casa batalharam e novamente chegaram ao empate, com novo tento de Pellegri. Entretanto, em fase iluminada, Ciro Immobile balançou as redes aos 37', dando números finais ao jogo: 3 a 2.

Com o resultado, a equipe biancocelesti chega aos 10 pontos e permanece invicta na Serie A, com três vitórias e um empate. Na próxima rodada, um grande desafio à equipe de Inzaghi: duelo contra o também invicto Napoli, no Estádio Olímpico. Esta partida acontecerá na quarta-feira (20).

O Genoa, por sua vez, segue sem vencer na Serie A. Com apenas um ponto somado, a equipe de Ivan Juric ocupa a 16ª posição, flertando com a zona de rebaixamento. Na próxima rodada, a equipe rossoblu recebe o Chievo, na quarta-feira (20).