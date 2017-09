Técnico do Napoli, Sarri vê Mertens entre os melhores atacantes do mundo

Mertens destruiu na última rodada da Serie A (Foto: Franco Romano/Nurphoto via Getty Images)

Com grande atuação do belga Dries Mertens, o Napoli não teve piedade ao golear o Benevento por 6 a 0, nesse domingo (17), em Nápoles, pela quarta rodada da Serie A. O atacante, de 30 anos, marcou três vezes e comandou o chocolate napolitano diante dos giallorossi.

Em entrevista ao canal Mediaset Premium após o jogo, o técnico do Napoli, Maurizio Sarri, exaltou a fase de Mertens. O comandante entende que o fato de o belga não ser um centroavante de ofício e mesmo assim marcar muitos gols, o credencia a estar entre os melhores atacantes do planeta.

"Mertens é diferente em termos de recursos se comparado a centroavantes como Robert Lewandowski e Gonzalo Higuaín. Mas quando se trata de gols, ele está no mesmo nível que um dos melhores atacantes do mundo. Nós nunca pensamos em deixá-lo sair", afirmou.

Mertens levou a bola do jogo para casa (Foto: Francesco Pecoraro/Getty Images)

Embora seja o atacante mais letal do Napoli, Mertens ficou no banco na derrota para o Shakhtar Donetsk, na semana passada, pela rodada de abertura da Uefa Champions League. Sarri o colocou em campo aos 15 minutos do segundo tempo, na vaga do capitão Marek Hamsík. O técnico explicou a ausência do camisa 14 entre os titulares.

"Se o jogo contra o Shakhtar tivesse permanecido equilibrado, então Mertens saindo do banco teria sido uma arma decisiva em nosso arsenal, assim como aconteceu na última temporada contra o Benfica [três gols e uma assistências, contando os dois jogos pela fase de grupos da Champions League]. O problema era que desta vez estávamos perdendo por 2 a 0", justificou.

O Napoli de Mertens voltará a campo na quarta-feira (20), às 15h45, para disputar o clássico contra a Lazio, no Olímpico, em Roma. O jogo será válido pela quinta rodada da Serie A.