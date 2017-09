Artilheiro da Lazio, Immobile celebra grande fase: "Melhor começo de temporada da carreira"

Google Plus

(Foto: Marco Rosi/Getty Images)

Ainda invicta na Serie A 2017/18, com campanha de três vitórias e um empate, a Lazio já vive na atual temporada o melhor momento do clube desde 1999/00, ano em que conquistou o último Scudetto de sua história.

Só nestes primeiros meses de 2017/18, o clube da capital conquistou grandes vitórias sobre rivais pesados, como Juventus (na Supercopa Italiana) e Milan. Certamente, a força coletiva é a principal característica da equipe de Simone Inzaghi, mas um personagem vem se destacando individualmente, liderando a equipe laziale aos triunfos: Ciro Immobile.

Com seis gols em quatro partidas, o atacante já aparece como o segundo principal artilheiro da Serie A, atrás apenas de Paulo Dybala, com oito. Em entrevista após a vitória suada ante ao Genoa, quando balançou as redes em duas oportunidades, o camisa 17 biancocelesti comemorou a fase goleadora.

"Este é o melhor começo de temporada da minha carreira, e estou trabalhando duro para isto desde o ano passado. Quando cheguei à Lazio, afirmei que os gols não eram tão importantes quanto o trabalho duro. Agora, eu e meus companheiros estamos colhendo as recompensas de nossa dedicação e não queremos parar", afirmou.

Apesar de ser a grande referência da equipe neste momento, Immobile fez questão de ressaltar a qualidade de seus companheiros, exaltando a força do elenco laziale.

"Estou convencido de que o grupo é a nossa maior força. Pouquíssimas vezes na vida vi times tão unidos quanto o nosso, nos vestiários. Todos dão o seu melhor em campo, dificultando ao máximo a missão do treinador em escolher quem jogará cada partida", destacou o atacante.

A Lazio já ergueu um troféu na atual temporada, batendo a Juventus por 3 a 2 na Supercopa Italiana. Mas para o camisa 17, a equipe biancocelesti ainda pode mais: "É um elenco muito forte, será uma pena se não conquistarmos grandes coisas nesta temporada", concluiu.