Embalada, Internazionale visita Bologna em busca da liderança na Serie A

Em situações opostas na Serie A, Bologna e Internazionale abrem nesta terça-feira (19) a quinta rodada da Serie A. A bola rola às 15h45, no estádio Renato Dall'Ara, em Bologna.

Os rossoblù têm quatro pontos e estão na décima terceira posição da tabela de classificação. Contra a Inter, os comandados de Roberto Donadoni tentam se recuperar da derrota sofrida para a Fiorentina, em Florença, por 2 a 1.

Já os nerazzurri vivem ótima fase e esperam alcançar a liderança da liga. O clube de Milão milita na terceira colocação, com 12 pontos e 100% de aproveitamento na competição, tal como Juventus e Napoli, que estão à frente devido ao saldo de gols. Na última rodada, os interistas visitaram o Crotone e conquistaram uma vitória por 2 a 0.

Donos da casa buscam recuperação

Depois de um bom início de campeonato com quatro pontos em dois jogos, o Bologna perdeu as duas partidas seguintes e despencou na tabela de classificação. Para piorar, o time da Emilia-Romagna vai enfrentar um rival que vem embaladíssimo, com quatro vitórias em quatro jogos.

Como se não bastasse o adversário difícil, Roberto Donadoni também vai ter que se virar para escalar a equipe com vários desfalques importantes e algumas dúvidas. No entanto, o atacante Rodrigo Palacio, ex-Inter, vem tendo boas atuações e é um dos trunfos do Bologna para esse jogo.

Estão fora do jogo: Faletti, Torosidis, Keita, Maietta e Krejci. Além deles, Destro e De Maio estão como dúvidas e no máximo, ficarão no banco de reservas como opções para uma eventual necessidade. No mais, o time deve ter a mesma base tática dos outros jogos com três jogadores no meio de campo e três no ataque.

Na coletiva pré-jogo, Donadoni mostrou preocupação com a ausência de jogadores importantes e afirmou que sua equipe necessita ser mais determinada para alcançar os resultados desejados.

"Indisponíveis? Preciso avaliar melhor o Destro e De Maio, mas com certeza não terei Maietta e Krejci. No último jogo, fizemos uma partida discreta e por isso, temos que ter mais determinação para conseguir os resultados. Claro que acontece que sofrer pressão, mas se nos ajustarmos bem, podemos suportá-la bem", analisou o treinador italiano.

Internazionale quer manter ótima fase

Apesar de não ter sido um dos protagonistas no mercado de transferências como seu arquirrival, os nerazzurri começaram muito bem a temporada. Apresentam um futebol convincente e eficiente, vencendo todos os jogos oficiais disputados até agora.

Muito disso passa pelo sistema defensivo do time, que sofreu apenas um gol no campeonato, graças às ótimas atuações do novo reforço Milan Skriniar, autor inclusive de um gol na última partida diante do Crotone, e de Samir Handanovic, com grandes defesas. No ataque, Icardi e Perisic têm feito a diferença: a dupla contabiliza nove gols – cinco do argentino e quatro do croata.

Luciano Spaletti, técnico da equipe milanesa, não mudará muito a escalação. Ele só tem três dúvidas para montar a equipe titular: Brozovic e João Mário disputam uma das vagas como meia atrás do centroavante; Gagliardini e Vecino para fazer dupla com Borja Valero; e, na lateral-esquerda, como Dalbert sentiu uma lesão e é dúvida, Nagatomo pode entrar jogando.

O treinador da Inter não se mostrou muito iludido com a atual fase do seu time e assegurou não ter decidido ainda a equipe titular para o duelo diante do Bologna.

"Quem joga no meio? Vou pensar e decidirei em algumas horas, mas independentemente de quem jogar, não podemos ficar estáticos em campo e devemos ter qualidade para entrar na defesa adversária. Em alguns jogos, a vitória parece certa, mas no campeonato italiano não existe isso. O Bologna vem de derrotas consecutivas, mas eu os vi contra o Napoli e deram muito trabalho e contra nós, não será diferente", analisou o ex-comandante da Roma.