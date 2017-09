Jogo Juventus x Fiorentina AO VIVO hoje pela Serie A 2017/18

FIQUE DE OLHO: Federico Chiesa (Fiorentina)

Após a saída de Bernardeschi, Chiesa assumiu a responsabilidade criativa no meio-campo da Viola. Apesar da pouca idade, o jovem italiano vem respondendo bem e participando ativamente das jogadas ofensivas de sua equipe.

(Foto: Matteo Ciambelli/NurPhoto via Getty Images)

FIQUE DE OLHO: Paulo Dybala (Juventus)

Oito gols em quatro partidas e artilharia do campeonato. Vestindo a pesada camisa 10, o argentino vive o melhor começo de temporada de sua carreira, se transformando no principal protagonista da equipe bianconera.

(Foto: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)

MAIS RECORDES DA JUVENTUS

33 rodadas consecutivas anotando ao menos um gol. É o maior recorde ativo dentre equipes da Serie A.

IMBATÍVEL EM CASA?

São 39 partidas de invencibilidade (na Serie A) quando a Juventus joga em seus domínios: 36 vitórias e três empates.

Apesar da larga desvantagem na história do duelo, o último confronto entre as equipes terminou com vitória da Fiorentina: 2 a 1, dentro do Artemio Franchi, em janeiro de 2017. Kalinic e Badelj anotaram os gols da Viola.

O retrospecto entre as duas equipes aponta larga vantagem para os donos da casa: 73 vitórias juventinas, 50 empates e 33 derrotas.

Entretanto, nas últimas duas rodadas, a equipe de Stefano Pioli reagiu, jogou melhor e engatou vitórias consecutivas, contra Hellas Verona e Bologna.

A equipe de Florença perdeu grandes referências como Borja Valero, Nikola Kalinic, Matias Vecino, Josip Ilicic, Gonzalo Rodriguez e o meia Federico Bernardeschi, que hoje veste a camisa da Juventus.

Muito modificada por conta da janela de transferências de verão, a Viola começou mal o campeonato italiano, com duras derrotas para Internazionale e Sampdoria.

A Fiorentina, por sua vez, ocupa a oitava posição da Serie A, com seis pontos somados.

Na última rodada, a equipe de Turim bateu o Sassuolo dentro do Città del Tricolore, com atuação de gala do argentino Paulo Dybala.

São 12 pontos somados em 12 possíveis, com vitórias sobre Cagliari (3 a 0), Genoa (4 a 2), Chievo Verona (3 a 0) e Sassuolo (3 a 1).

Invicta na competição, a Juventus ocupa a segunda posição do campeonato, atrás do Napoli nos critérios de desempate.

Bom dia, fã de futebol! Acompanhe aqui, na VAVEL Brasil, o tempo real do duelo entre Juventus e Fiorentina, válido pela quinta rodada da Serie A 2017/18. A partida será realizada nesta quarta-feira (20), a partir das 15h45.