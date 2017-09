Icardi marca, Inter empata com Bologna e perde 100% na Serie A

Na abertura da quinta rodada da Serie A, nesta terça-feira (19), a Internazionale ficou no empate em 1 a 1 com o Bologna, no estádio Renato Dall’Ara, e perdeu o 100% de aproveitamento na liga. A equipe rossoblù marcou com Simone Verdi, e Mauro Icardi igualou o jogo para a Beneamata.

Embora o empate tenha quebrado a sequência de vitória da Inter, os nerazzurri vão dormir na liderança do campeonato. A equipe de Luciano Spalletti tem 13 pontos, um a mais que Napoli e Juventus, que entram em campo nesta quarta-feira (20). Já o Bologna figura em 13º lugar, mas, assim com a Inter, pode cair algumas colocações no decorrer da rodada.

Os interistas voltarão a campo no próximo domingo (24). Às 10h, têm compromisso contra o Genoa, em Milão. Os bolognesi, por sua vez, enfrentarão o Sassuolo, fora de casa, no mesmo dia, mas às 13h.

Bologna domina primeiro tempo

Verdi não deu trégua à defesa da Inter na etapa inicial (Foto: Mario Carlini/Iguana Press/Getty Images)

Empurrado por sua calorosa torcida, o Bologna começou melhor no jogo. O time rossoblù construía suas ações ofensivas pela ponta esquerda, com Verdi incomodando a defesa nerazzurra em quase todos os ataques. Verdi foi quem mais criou chances de gol para o Bologna.

No início, ele soltou uma pancada de canhota, obrigando Handanovic a fazer uma grande defesa com a mão direita. Aos 16 minutos, o goleiro da Inter saiu jogando errado, e quase marcou Verdi marcou – finalizou de bico, rente ao poste.

O atacante italiano seguia dando trabalho à Inter. Aos 29 minutos, o camisa 9 do Bologna cobrou falta perigosa na intermediária e colocou Handanovic para sujar o uniforme. No entanto, depois de tanto martelar, Verdi foi coroado com o gol. Ele avançou pelo centro, se desvencilhou da marcação de Vecino e soltou uma pancada de canhota, indefensável.

A Inter avançou suas linhas nos últimos dez minutos do primeiro tempo, mas não conseguia encontrar espaços na compacta defesa do Bologna.

Inter empata em pênalti polêmico

De cabeça raspada, Icardi converteu pênalti que igualou o marcador (Foto: Claudio Villa/FC Internazionale)

Não satisfeito com o desempenho de sua Inter, o técnico Luciano Spalletti trocou o meia João Mário pelo atacante Éder. A mudança não modificou o sistema tático do time, o 4-2-3-1. Os nerazzurri criaram mais volume de jogo no início do segundo tempo e abusavam de bolas alçadas para a área.

A primeira boa oportunidade de gol da Inter na etapa final saiu da cabeça do zagueiro Miranda. Candreva cobrou escanteio, o zagueiro desviou de testa, mas o goleiro Mirante fez uma grande defesa para evitar o gol nerazzurro.

Aos 75 minutos, um lance polêmico: M’baye derrubou Éder dentro da área. Com a ajuda a confirmação do VAR (recuso do árbitro de vídeo), o juiz Marco Di Bello assinalou a penalidade. Icardi cobrou forte, no meio do gol, e empatou o duelo.

Após o 1 a 1, o Bologna entregou a bola para a Inter e se fechou em seu campo. O time de Milão tentou de todas as formas alcançar a vitória, mas sem sucesso. E o empate persistiu no placar até o apito final do árbitro.