Luciano Spalletti lamenta primeiro tempo apático da Internazionale: "Começamos muito lentos"

Abrindo a quinta rodada da Serie A 2017/18 nesta terça-feira (19), a Internazionale visitou o Bologna no Stadio Renato Dall'Ara, mirando manter o 100% de aproveitamento e seguir na liderança do campeonato, ao lado de Juventus e Napoli. Apesar do favoritismo, os nerazzurri não jogaram bem e ficaram no empate por 1 a 1.

A equipe de Milão pouco apresentou nos 45 minutos iniciais de partida, sendo completamente dominada pelos donos da casa. Em entrevista pós-jogo, o treinador Luciano Spalletti lamentou o começo lento de sua equipe.

"Nós fomos mais lentos que o habitual, incapazes de fazer a bola rodar verticalmente, especialmente no setor de meio de campo. Demos ao Bologna a chance de fechar todos os nossos espaços. Geralmente, se você move a bola lentamente contra uma equipe organizada, acaba facilitando o trabalho de seu adversário", analisou o treinador.

No intervalo, Spalletti mudou o sistema de jogo de sua equipe, levando a campo o atacante Eder no lugar do volante João Mário. A partir da substituição, a Internazionale passou a pressionar, mas sem muita organização. O treinador fez questão de valorizar a luta de sua equipe, mas afirmou querer mais de seus comandados nas próximas rodadas.

"Na minha opinião, nossa reação na segunda etapa foi muito boa. Depois que Eder entrou, mantivemos melhor a bola, jogamos mais no campo adversário. Não o fizemos com grande qualidade ou lucidez, mas lutamos. Sei que isto não é o suficiente e precisaremos fazer mais daqui pra frente", afirmou.

O empate interista veio através de um pênalti duvidoso, que gerou grande revolta entre atletas, comissão técnica e torcedores do Bologna. Questionado sobre a penalidade, o comandante nerazzurri foi diplomático.

"Eu acho um exagero dizer que o Bologna foi roubado, mas se eles tivessem ganho, não teríamos motivos para reclamar. Também não acho um escândalo termos igualado o marcador, criamos oportunidades para isso", concluiu.